曾演出人氣韓劇《大力女子都奉順》的27歲男星志洙，月初被爆校園暴力及性暴力的醜聞，事後他公開親筆手寫道歉信，承認涉校園暴力，不過就否認曾逼男同學自慰及進行性暴力，但之後他又被爆疑似性騷擾其擔正的新劇《月升之江》女主角金所炫，最終被劇組踢走。而韓國節目《實話探查隊》於前日播出的一集中，就採訪當年曾被志洙欺凌的受害人，他們於節目中形容志洙如暴君般獨裁，亦有人指控他曾性騷擾同學及疑似於上課時自慰。

長期強搶同學錢

節目組訪問了多名受害人，當中A某表示，他曾被志洙要求買麵包、牛奶等食物，但志洙從來沒有出過錢，長期被搶錢的他苦不堪言，又直言：「志洙所作的校園暴力行為都很惡劣，當時他又生得高，已經超過1.8米，在我們班上就是王。」受害人B某則形容志洙是「暴君」，又指曾被對方掟番茄及暴力對待：「志洙用腳踹我的屁股、大腿，還有打頭、掌摑、用拳頭打我的胸口等。」他還透露，志洙會安排「任務」要他完成，例如必須在課堂上趁老師不注意時跳舞或唱歌，如果動作做得不夠好，就會被打。

另外，有自稱是志洙小學同學的C某表示，去修學旅行時，曾有同一個宿舍的朋友見到志洙對別人進行性暴力，他坦言：「大家都擔心會成為下一個目標，因此假裝不知道。」志洙的小學同學D某就表示，志洙一開始只是單純的性騷擾和語言暴力，但之後越來越嚴重，變成用袋套在男生臉上、要求他們自慰，D某更指曾於上課時間見到志洙自慰。對於志洙涉性暴力一事，外界就有不同說法，有爆料者表示看過志洙性騷擾的場面，但早前亦有網民出面為他護航，指爆料者是志洙的「死對頭」才詆毀對方，而志洙早前於聲明中就否認性暴力，目前停工的他，有指將於今年10月入伍避風頭。

《月升之江》趕工

志洙因醜聞而形象破產，被拍攝中的《月升之江》劇組踢走，改由羅仁宇頂替做男主角。《月升之江》將於今晚播出第11集，劇組受志洙拖累而要趕工重新拍攝，而金所炫昨日就更新Ig，以劇中的造型自拍，感謝粉絲為忙爆的她及劇組送上餐車。而今晚劇情講到羅仁宇要離開進行特訓，他跟金所炫分別時，二人都依依不捨。