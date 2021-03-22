BL文化正吹入亞洲各地，日本、泰國、台灣炮製的BL劇集及電影均大受歡迎，《因為我們天生一對》（2gether）與《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》在去年捲起熱潮，ViuTV今年亦開拍港版《大叔的愛》，由MIRROR成員Edan（呂爵安）擔正做「港產春田田」，隊友Anson Lo（盧瀚霆）與57歲的黃德斌就化身同事及上司，展開職場的HeHe愛情故事。

暫定有15集的《大叔的愛》可算是開創港劇先河，成為香港首部以同志作為題材的連續劇，相信劇集播出時，Edan與Anson Lo將成為觀眾心目中的BL界代表。

其實，香港近年早已出現了BL男神；29歲的柯煒林（Will Or），入行五年，近年主要接拍廣告及MV，憑住陳健安（On仔）的前年單曲《在錯誤的宇宙尋找愛》，Will與陳健朗演繹出禁斷兄弟情，之後他便與男男戀角色結下不解緣，今年除為何嘉莉的《兩種人 Love Follows》拍攝新版MV外，又為一音樂節拍攝六集BL短劇，今次就與莫竣名（MCM）拍檔，還有陀地歌姬之稱的Serrini演出，令Will立即成為本地觀眾、網民心目中的首席BL男神。

Will於2016年出道，他首部參與電影是《點五步》，之後還有《中英街1號》、《散後》及ViuTV劇集《二月廿九》，接拍MV更多逾10個以上，包括Dear Jane大熱歌曲《銀河修理員集》。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！