《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》3月23日（二）Video Talk精選節目表：

1. 一家人 初小補習班｜英籍導師講解 四大條件句應用 拆解If句子結構助掌握

日期：3月23日（周二）

時間：4:30pm – 5pm

對象：對象：小二至小三學生

主持：「瑪姬英文」美籍英文導師 Maggie及英籍英文老師 Ciaran

內容：“If” 是解作「假如、如果」的意思，但在條件句中，“If” 會有不同假設語氣及用法。而條件句分別可表達事實、推測可能會發生甚麼事、可能發生甚麼事及我們希望會發生甚麼事四種類型。Miss Maggie 和 Mr. Ciaran 會用例句教大家分辨及使用不同的條件句。

同學可先加入「初小補習班」Facebook群組 (https://bit.ly/3iUdcTB) 免費下載練習。完成練習後，可參與網上課堂聆聽導師講解各學習重點，掌握文法技巧。

2. 午市急CALL︳古天后、唐牛教路 騰訊、小米績前部署

日期：3月23日（周二）

時間：12:45pm – 1:15pm

主持：Willa

嘉賓1：證監會持牌人古天后

嘉賓2：蘋果專欄作家唐牛

內容：港股反彈乏力情況下業績期驟然展開，騰訊（700）、小米（1810）周三公佈全年業績，績前應該點部署？小米「Big News」同造車無關，僅宣佈3月29日舉行春季新品發佈會，造車憧憬幻減下仍然有資金追入，又係乜玩法？

想知道專家最新分析，記得留意《午市急CALL》，如果有股票問題，記得喺直播時透過Youtube留言，我哋會逐一解答。

周二《午市急CALL》有證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛繼續同大家分析大市，同埋逆市部署心法。

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《果燃台》3月24日（三）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：3月24日（周三）

時間：6:10pm-11:00pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富

內容：直播及分析星期三快活谷九場賽事，谷草王方嘉柏連贏近四次賽事，合共贏咗7Win咁多，剛戰田草更憑「達心星」捧走打吡大賽，馬房旺勢正盛，今次出馬六匹，有望延續旺勢。主持會分析此路人馬各駒機會，配合各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒，方便刨馬。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知，避免中伏；還有AI運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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