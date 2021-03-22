鍾培生（Derek）武鬥林作，但記者會全程黑口黑面，被網民批評是低EQ「三世祖」。鍾培生日前在淺水灣萬呎豪宅接受《蘋果》專訪，表示不介意民意逆轉，因為從小已遇上好多haters，「我出世就俾人hate到而家啦，有班人會同你講：『你冇屋企收X啦，又爛面，又矮。』但其實你畀咗啲咩我，我做乜要please你？我有一班真係好care同關心我嘅fans，日日inbox爆晒狂支持我，我會花時間覆呢班人，唔支持我嘅I’m sure（not）fxxking care。我覺得人性本善，但好多人被誤導，收到太多負能量訊息，佢哋唔識點表達先嚟hate你。我比佢哋強大，我更加要包容佢哋，希望將我拍嘅片，一個一個救番佢哋變成正能量嘅人。」

愛情好神聖

不論好與壞，Derek都是一個超級有自信的人，惟獨面對愛情，讓他有點手足無措。Derek曾被傳媒封做「純情小鴨鴨」，24歲才初戀，至今31歲共拍過5次拖，最長兩年，最快一個月就分手。問到現在有沒有拍拖？他尷尬笑說：「好單身呀！影到再解釋啦，哈哈哈。」

Derek兩年前上大台《女人四十》節目，被Speed dating（極速約會）對象田蕊妮睇死：「明點解搵唔到女朋友」Derek帶點不忿說：「嗰次我係幫個朋友，叫我上節目玩吓，藝人揀我哋，但個態度係惡劣嘅，佢一開始人身攻擊，嗰啲嘢俾人cut晒，始終係人哋節目，應承咗就做。我又唔係好care人講乜，咩叫追唔到女仔啫，今日我要大把人過嚟啦，但又可能好多人未必要我喎，咩叫有咩叫冇啫，最重要係尊重番女性，唔可以量化，愛情係好神聖嘅。」節目上，他自爆性慾強：「我男性荷爾蒙係過多，今朝7點剃完鬚，而家已經有鬚根，生得勁快，我男性荷爾蒙多過好多男人。」但笑言性慾強不會影響好多人，「唔會關好多人事，好寶貴。」

談到一夜情，他自認沒有膽量：「我肉體唔介意，但精神上係介意，實際上都介意。你睇我記者會，我係一個好高傲氣嘅人，但我都會驚，one night stand完會唔會俾人周圍唱，話你食過鍾培生，或者話我周圍食女。唔關家族名聲事，但都要尊重我未來老婆，人哋大家閨秀，我走去識啲本身唔潔身自愛嘅女仔，one night stand完點見人。」

感情遇阻滯：梗係我有問題

含住金鎖匙出世的Derek，祖父是「工廈大王」、華廈置業的創辦人鍾江海，撇開祖蔭，Derek靠自己一雙手創立電競公司，賬面身家已有3億元，絕對是城中筍盤。但何解至今仍未有女朋友？女仔好難追？平時口若懸河的Derek，想了又想說：「好問題，應該男仔做主動，但通常一拍即合，如果對方一開始睇唔到我嘅優點，我做乜要作賤自己？但如果一開始睇到咪可以一齊囉，男同女都唔需要為對方而改變。」他自覺最大賣點不是有錢，而是勤力，「大把人有錢過我，我覺得勤力唔多人有。」

最大缺點，似乎是好難相處，他笑着說：「正正常常，有手有腳、有事業，點解到而家喺感情上都咁多問題？咁梗係我有問題啦，唔通全世界啲女有事咩，咁梗係我有病啦，我梗係知啦！我成日都檢討。」檢討完，個性依舊沒改變，「冇喎，唔諗住變，繼續咁多自己規則。」原來要嫁入豪門殊不簡單，Derek還列出10大條件，首要似乎是要好生養：「想生4至6個小朋友！我對伴侶要求好高，基本樣靚、身材正、年齡介乎25歲至35歲、唔好遲到、勤力，要返工，仲要自我增值，又要啱又要夾，我又唔鍾意人瞓10個鐘，瞓咁多覺做乜？」

夢想包紅館畀嘉倩BB報天氣

Derek自細對數字已經好敏感，10幾個月大、牙牙學語已跟阿媽攞簿仔數1至300，連對愛情亦以機會率計算：「我覺得使錢喺人身上係opportunity（機會），用喺自己身上係liability（責任）。有次去台灣，個女仔話唔記得帶化妝品，頂你個肺，原來LA MER咁貴，諗住豪爽，望吓張單5位數，真係躁底；我第二日見到個Gundam好靚，望咗10分鐘，女方問咁平你做乜唔買？我就係唔會買啲我唔需要嘅嘢，最後我哋都係普通朋友。」去年Derek邀請女神上自家製網上節目，是否方便識靚女？他說：「疫情下，想幫台前幕後都有份工，發掘吓香港好多地方原來咁靚。」Derek為冧前新聞主播陳嘉倩，豪言包紅館讓她報天氣，他說：「夢想同目標係唔同嘅，我冇承諾，係夢想幫佢開演唱會啫。」

撰文：嵐山

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