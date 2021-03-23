41歲日本女星友坂理惠，90年代與堂本剛合演經典日劇《金田一少年事件簿》走紅亞洲，明年將是她入行30周年。

當年，友坂理惠憑《金田一》內的七瀨美雪一角贏盡亞洲觀眾喜愛，跟堂本剛曾屬90年代日劇界的金童玉女。12歲出道的友坂理惠，未成年已經登上事業高峯，但在90年代後期患上厭食症及情緒不穩，之後便人氣下滑，連感情生活也未見如意，先後兩度失婚，她與首任丈夫河原雅彥所生的兒子已15歲半，目前她仍然單身，近日就接受日媒訪問，回顧自己近30年的演藝生涯。

友坂理惠笑言細細個入行時，被問到目標是要成為一位甚麼藝人時？她曾回答：「是田原俊彥。」由於友坂理惠的母親是田原俊彥的擁躉，故所以當年她會視田原為發展目標。友坂理惠在東京長大，與家人同住，20歲前是她人生中最忙的時期，即使工作量甚多，但當時每個月的零用錢也只得5,000日圓（約356港元），但她反而覺得並非壞事，笑言會為買喜歡的靚衫而積極做兼職。

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