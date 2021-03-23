今年40歲的張栢芝，自小立志要做媽媽，如今她亦已是3子之母。雖然栢芝誕下細仔Marcus後，曾表示「真係夠喇」，又堅稱會「封肚」不打算再生，但出名喜歡小朋友的栢芝，日前返大陸參加真人騷，在街市被網民發現時，卻驚見巨肚，更被指似足5個月身孕。日前栢芝拍廣告時，貼身吊帶裙下巨肚乍現，再掀起網民熱烈討論。

街市凸肚相曝光後，栢芝未有解釋何解會陀着巨肚，但見她之後如常為真人騷積極綵排訓練，當中又唱又跳，若然真的懷孕，密集式操練對一名孕婦來說理應頗吃力，加上當日網民在街市所影到的相片，栢芝當時穿着的上衣頗為鬆身，因此部份網民認為只是衫的摺痕導致大肚錯覺。

不過日前栢芝穿上一條貼身吊帶裙拍廣告時，再度被指懷孕，事關從側面看，今次在貼身裙下，栢芝巨肚無所遁形。在另一個場合，栢芝又穿上到街市買餸的紫色上衣，到疑似一個展覽場館，當日栢芝穿上平底波鞋，在行路時下意識以雙手托肚，姿態與孕婦無異，難怪傳出她再懷上第4胎。

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