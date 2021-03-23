江熚生（Anson Kong）、李健宏（KB）及余逸思（Yoshi）為ViuTV真人騷節目《擊戰》擔任司儀，節目將有10位女鼓手參賽者作比拼，形式似《全民造星》打鼓版，眾人今日去到九龍灣出席發佈會。

KB指節目是香港首個打鼓節目，以他有廿年打鼓經驗，可以在節目中為觀眾解釋打鼓上的知識，KB說：「見到香港有咁多女鼓手真係大開眼界，真係唔知原來有咁多勁人，打得好過好多男仔。」此外，不懂打鼓的Anson Kong表示，見到節目的女鼓手演出相當佩服，令他對打鼓和樂器都很有興趣，他說：「但會先學好結他，樂器玩得好花好多心機。」

Yoshi表示，自己沒有音樂天份，唱歌沒有拍子感，曾請教KB但卻遭拒絕，KB說：「可以做主持就做番主持啦！唔好勉強嘞。」Yoshi表示，隨後會聯同KB拍攝真人騷節目，去試做各行各業工種，KB說：「香港人喺疫情下會去試做不同工種，我喺節目中會去試唔同行業，當中試過做滑水教練。」

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