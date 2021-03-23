歌手泳兒（Vincy）是愛狗之人，家中養了兩隻分別6歲的長毛三色哥基犬「Batman」和9歲的短毛兩色哥基犬「辣妹」，而牠們是來自同一個家族血統，算得上兩姊弟。可是今日泳兒在IG貼出「辣妹」離世消息，英皇藝人容祖兒和蔡卓妍、泳兒好友AGA和江伊晴（江若琳）紛紛留言叫泳兒保重。

泳兒在IG留長文憶述「辣妹」的生前點滴，指愛犬早前患上腎病，需要打針食藥，但怕打針和吃藥的「辣妹」，每次總會將藥偷偷吐出來。泳兒知道愛犬生命正在倒數中，又見牠日漸消瘦，最後在其懷中去世，感到心痛又心碎。泳兒說：「不能陪着你慢慢的老去，我真的感到很遺憾。呢段日子辛苦你了。」

回憶和「辣妹」相處時的相處時光，泳兒說：「謝謝你進入我的生命，帶給我好多歡樂和回憶。最喜歡看見你玩波同埋玩水的樣子及聽見你雷公咁大嘅鼻鼾聲。仲有畀hand hand 時搓你的小手掌及不停咀你的面珠登及耳仔。最後那一程决定帶你回家，希望我們有完成你的心願。謝謝你的堅強，撐到最後，等我同大佬可以一齊送你走。」

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