大陸女星鄭爽早年疑與前男友張恒在美國找代母誕下一對兒女Lucas及Luna，其後二人分手，鄭爽一怒之下決定棄養，鄭爽連月受大陸網民狙擊，官媒更點名批評「超越認知的道德底線」，不少網民食住花生，等看鄭爽是否訂好機票赴美。

昨晚大陸傳媒指，影到鄭爽於美國當地時間3月22日8點半現身法庭，據知此次由鄭父及代表律師陪到美國，主要處理一對子女的問題、討論兒女撫養權，見鄭爽身穿黑色羽絨褸、着高踭鞋，頭髮略顯淩亂。

此次開審由網絡直播方式進行，鄭爽本人亦有出席庭審，鄭爽在庭上表示，自己目前住在Denver一間公寓，美國簽證可逗留6個月，目前未接任何關於演藝事業的工作。對於之後是否回國等問題，鄭爽僅說要看孩子的安排。

選擇代孕原因

鄭爽在庭上承認與張恒有兩個孩子，兒子Lucas於2019年12月19日出生、女兒Luna於2020年1月4日出生，均通過代孕生育，報道指她解釋不親自懷孕是因為她身體健康問題，當時因為工作原因，自己有節食致心臟不好，害怕懷孕有風險，並非出自職業方面的考慮。

鄭爽又指自己與張恒於2019年9月27日分手，關於孩子的事沒具體計劃，二人曾討論過「會讓他們回到中國，由我們一起撫養 ，張恒也同意這樣的決定」。她更激動地表示對張恒讓子女曝光感到不滿，不想孩子一出生就受關注，稱「孩子需要保護，並不是工具，自己可以把孩子放在自己演藝事業之上」。

鄭爽親證曾試圖停止代孕

鄭爽回憶2019年9月27日，在張恒允許下，鄭爽看了張恒的手提電話發現許多內容，讓她很傷心，懷疑張恒對她的感情，以及她發現張恒與其他女生的「關係」，這些事令她開始動搖，鄭爽想過要停止代孕，通過郵件進行終止代孕、送養、領養的查詢，但她並沒做出任何領養及停止代孕的決定。

2021首次見面

直至2021年2月，鄭爽抵達美國Denver，3月10號，鄭爽首次見Lucas及Luna，鄭爽稱當時非常開心，覺得孩子有慢慢接受她，育兒教練跟張恒聊天後，張恒行開，鄭爽聲稱自己跟孩子相處變得更好，Luna更在鄭爽懷中睡着。之不過張恒則稱鄭爽對孩子沒耐心，鄭爽也曾說她對小朋友沒耐心，所以想生小朋友是因為張恒有耐心，希望小孩子出世後，張恒可以照顧小孩子，到小朋友出世，張恒曾發訊息提到孩子的相關事情，但鄭爽沒回覆。

張恒爆鄭爽精神不穩

張恒透露鄭爽精神不穩定：張恒同時回憶道，從2018年到2020年，鄭爽一直在跟張恒說她狀態不穩定。2018年和2019年，她告訴張恒和張恒的媽媽她有抑郁癥的問題，她想要自殺。

2018年6月份到8月份期間，鄭爽當時在拍一部影片，她把自己關在房間里，不吃不睡也不開燈，也不去劇組拍戲工作，當時張恒在英國出差，鄭爽的父母打電話讓張恒從英國回來照顧她。

2019年，鄭爽在淘寶上買了藥，說她吃20顆就可以死去，張恒本來以為她是開玩笑，但其實她有把藥瓶放在枕頭底下。有一天她準備吃這個藥，張恒正好回來的時候发現了，並阻止了她。張恒曾想辦法讓她去看醫生，但鄭爽不同意。她說她是明星，這是她的隱私。

因此，張恒覺得鄭爽情緒不穩定，如果鄭爽與孩子在一起，他會有非常大的顧慮。他還說道：”我不能把孩子送到虐待動物的人手里去，因為鄭爽曾經虐待過狗。

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