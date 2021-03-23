資深演員韓馬利（Mary姐）在2019年患上腦膜炎，與死神搏鬥兩星期，幸好最後康復過來。大病過後，Mary姐近年終於學懂停下來，減少工作好好享受人生，不過她早前應馬浚偉的邀請，為他主持節目擔任嘉賓，Mary姐笑說：「我好鍾意阿仔嘅性格，每次傾偈感覺都好舒服。」

而在馬仔心目中，Mary姐是內外非常一致的人，完全不修飾、不掩飾、不計算，絕對是真性情，「正因為太真，令到佢同燕哥（杜燕歌）之間會有爭執，甚至嗌交，我哋認識嘅燕哥説話唔多，兩公婆係完全唔同嘅人，喺埋一齊某程度上係需要互相理解和包容」。

Mary姐近年經歷一次又一次健康挑戰，多年前曾患上焦慮症，其後更患上腦膜炎，她曾經公開多謝老公不離不棄、細心照顧，令她從死蔭幽谷中走出來，感恩有這場病，令她醒覺可以改變看法，現時萬事以老公為先。在訪問上，Mary姐再次提到當時跟疾病搏鬥，體會到老公的深情，令她反省和檢討，原來要令自己強大就是要克服自身缺點，改變與身邊疼惜自己的人溝通方式：「人若賺得全世界，卻賠上自己嘅生命，又有乜嘢益處？不妨認真思考下，我哋嘅生命喺呢個世界會有乜嘢作用？如何令自己擁有更豐盛嘅人生呢？」對於Mary姐的改變，馬仔說：「好開心阿媽願意改變自己，對佢嚟講係好大嘅禮物，足以令佢同最愛嘅燕哥相處更美好，希望佢繼續強大自己。」

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