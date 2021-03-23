陳凱琳（Grace）孖生細佬Derek於周日（21日）跟女友註冊結婚，Grace作為胞姊，當然有跟老公鄭嘉穎見證他們踏入人生另一階段的重要時刻。相隔兩日，Grace仍難掩心中興奮，於IG出Post 寫上「Call me 二姑奶」，Grace除了分享Derek結婚當日的合照外，更罕有地分享兩姊弟跟家姐陳凱晴的童年照，足以見證他們三姊弟的成長歷程，還感觸地說：「由細睇到你大⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！」

二姑奶不忘為新婚的細佬及弟婦送上祝福，歡迎兩人踏入結婚里程，又跟他們分享夫妻相處之道「 It’s going to be a fast and sometimes bumpy ride, so hang on tight! Can’t wait for you guys to start this new chapter in your lives together！（這將會是一次快速的旅程，有時甚至出現顛簸，所以請彼此捉緊！急不及待你們一起展開新的一頁！）」

身為教徒的Grace帖文尾段送上聖經金句「”We love because he first loves us” 1 John 4:19（我們愛，因為神先愛我們。《約翰一書4：19》）」來祝福一對新人，及寫上「#榮升二姑奶 #兩位家姐都好安慰」。

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