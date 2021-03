陳凱琳(Grace)孖生細佬Derek於周日(21日)跟女友註冊結婚,Grace作為胞姊,當然有跟老公鄭嘉穎見證他們踏入人生另一階段的重要時刻。相隔兩日,Grace仍難掩心中興奮,於IG出Post 寫上「Call me 二姑奶」,Grace除了分享Derek結婚當日的合照外,更罕有地分享兩姊弟跟家姐陳凱晴的童年照,足以見證他們三姊弟的成長歷程,還感觸地說:「由細睇到你大⋯你真係大個仔啦!要好好錫老婆!」

二姑奶不忘為新婚的細佬及弟婦送上祝福,歡迎兩人踏入結婚里程,又跟他們分享夫妻相處之道「 It’s going to be a fast and sometimes bumpy ride, so hang on tight! Can’t wait for you guys to start this new chapter in your lives together!(這將會是一次快速的旅程,有時甚至出現顛簸,所以請彼此捉緊!急不及待你們一起展開新的一頁!)」

身為教徒的Grace帖文尾段送上聖經金句「”We love because he first loves us” 1 John 4:19(我們愛,因為神先愛我們。《約翰一書4:19》)」來祝福一對新人,及寫上「#榮升二姑奶 #兩位家姐都好安慰」。

