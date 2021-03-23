香港電台DJ、《騷動音樂》主持閆擎昨日突然離世，終年30歲，閆擎生前曾訪問不少歌手，每次訪問除了事前準備功夫足以外，更會以歌手的名玩食字送上字畫作留念，盡現她幽默的一面。

她猝逝的消息震驚歌手們，謝安琪回覆《蘋果》時表示：「閆擎給我的印象是個樂觀開朗的女孩，從她訪問的態度能感受到她對工作的熱誠和尊重。對於這個突然的消息，我感到很難過，希望她的家人親友保重。」

關智斌最近才接受閆擎的訪問，他以短訊表示：「收到呢個消息好突然亦好難過！最近才剛跟她上演戲堂，兩星期前亦在她的節目做訪問，同佢做節目傾偈，永遠都係好開心、好舒服。懷念她的笑聲，希望佢家人節哀順變。」AGA亦表示：「對於這個消息覺得很突然和難以接受，非常難過。閆擎總是會在訪問中帶來好多歡樂，每次訪問過後我都會記得她的笑聲。在此向她的家人加以最深切的慰問，希望他們可以渡過這段難捱的時間。」

彭秀慧：合照將失去了你

夜闌人靜時，彭秀慧與張敬軒先後於IG帖文悼念。彭秀慧昨日原本相約了閆擎上課堂：「上星期四分別前我們在後樓梯的閑聊還歷歷在目，我很清楚記得你最後一句是：『星期一見啦。』今日上堂前收到噩耗知道你已經不會再來，的確很難接受，太突然，太無常！想起你的機靈，令人驚訝的創作力和分析力，引人發笑的尖酸，你帶給大家的歡樂，還有你曾分享過的一切......大家都很無奈，很傷心。這裡有我們上次的班相，今次我們一夥兒的合照將失去了你，每個星期的見面也就此打住。而我看着大家，腦海中浮現這句我和你上次討論過的說話：前面是新的歲月，記得走下去...... 記得『好好』走下去。擎，多謝你和我們一起的時光。未來見。」

張敬軒：我會掛念你

軒仔也傷感帖文：「今晚，四周圍的空氣像靜止了一樣。腦袋裏想了很多事情，卻又說不清楚自己在想甚麼。妳呢，總是有種江湖義氣仔女的豪邁與直率，明明妳就應該言辭犀利，單刀直入！妳卻總是令到和妳相處的人感到舒適、安全、放鬆和受到尊重⋯⋯喂！怎麼我一想起妳，就是妳那哈哈大笑的樣子，那聲音都記得清清楚楚，聾喇就嚟...擎吖，大家都很掛住妳呀。多謝妳，妳的善良、率直和知性令到我們的每次相見都充滿溫暖，而且這種溫暖是會一直留在心裏面很久很久，久到直至我們的下一次見面... 彷彿溫暖有得被充電一樣。在記憶裏，妳一直都會是彩色的。我會掛念妳， 一直都會。」

曾跟閆擎共事的黃天頤，一時間接受不到噩耗，夜深仍失眠難以入睡，她於清晨時分享一張影向天花的相，寫着「問好總是不夠多，告別總是來不及。無眠的晚上，願你能安睡。」

黃冠斌亦貼出與閆擎等一班同事合照並說：「總有一天，我們會再聚頭！擎，世事無常逆境下，我們更會堅強放心，那邊見！」此外衛詩、林奕匡、葉晴晴、陳健安及曹震豪等都在《騷動音樂》的IG內留言表示不捨。

表弟揭發閆擎在家倒斃

此外，警方消息指，昨午3時許收到一名男子報案，指懷疑其姓閆的表姐在將軍澳怡明邨怡茵樓一個單位內暈倒。消防接獲通知後破門入內，發現女事主倒卧在一房間中，當場證實不治，死因有待驗屍確認。據知其表弟昨午到上址探望表姐，發現沒有人應門，於是報警求助。早於2個月前，閆擎曾因腸胃不適屙嘔而向港台告病假。

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