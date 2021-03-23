台灣女歌手蕭亞軒（Elva）於本月初被台灣《蘋果新聞網》爆料指她上月17日（大年初六）凌晨，被目擊現身台北醫學大學附設醫院（北醫）急症室，事後Elva稱因嚴重睡眠不足，導致腦壓過高，故去求醫。事隔半個月，台灣《蘋果新聞網》今晚收到讀者爆料指，Elva和男友黃皓因臉部被狗咬傷，傷勢嚴重，入院留醫超過一個多月，Elva今日才出院。對於其臉部傷勢，台灣《蘋果新聞網》曾聯絡她則未有回覆，而她的男友黃皓因傷勢不輕，仍留院觀察。

其實台灣《蘋果新聞網》上月得悉她看急症時，曾向她求證，可是她事隔超過半個月，於本月9日才以短訊回覆表示，因過年時忙於聯繫海外的工作人員，日夜顛倒導致腦壓過高而感不適才看急症。據知情人士透露，Elva右臉傷勢較嚴重，傷口深度較深，經整形外科醫生治療，其間不斷清洗傷口、縫合及塗藥，讓傷口慢慢癒合，住院達一個多月，今日她終於可以出院。

至於她的男友黃皓嘴部被咬傷，估計他的傷勢較嚴重，至今仍未能出院。被狗咬傷臉部對藝人來說可大可小，今次Elva的容貌受損程度令人擔憂，台灣《蘋果新聞網》曾致電及傳短訊給她，暫時未有回覆。其實Elva去年曾自爆於前年10月，拍MV時不慎頭部受傷，傷口長約3吋，要用5粒鋼釘來固定傷口。

向來愛狗如命的Elva，即使今次被收養的愛犬咬傷，就算傷及臉部，但她對愛犬仍不離不棄。Elva家中養了5隻愛犬，她都視為心肝寶貝，平日男友黃皓都會與她一同照顧。上周四（18日）台灣《蘋果新聞網》直擊Elva的司機，去到一間寵物店，分批拿着狗籠，以及抱着幾隻小狗出來，之後再牽着2隻大狗上車，但卻不見主人Elva。其中一隻名為「弟弟」、較大隻的愛犬，曾跟Elva亮相大陸真人騷節目《女兒們的戀愛》，牠曾一度激動吠叫，其力氣之大，連主人Elva和男友也無力招架。

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