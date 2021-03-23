ViuTV真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》節目今晚播出第2集，承上集播出主持ERROR的4位成員揀選心水及淘汰參賽者，由於今晚現身的參賽者大多可以獲選入圍的，相對淘汰參賽者時不留情面的評語，今集顯得較溫和。最有睇頭是一名飛機工程師表示想入行時，保錡語重深長地叫對方考慮清楚收入會大減，同時透露自己的財務狀況，原來他仍是債務纏身。

該名報稱正職是飛機工程師、兼職模特兒的參賽者，被問到是否想借參賽入行，她答：「可以嘅，我有一個好嘅發展。」保錡隨即開始勸說：「但係其實做藝人真係唔係一個特別好嘅發展，即係如果有你飛機工程機同ViuTV藝人呢……」郭嘉駿（193）即搶答：「一定係揀飛機工程師！」

保錡再補充指：「因為夢想係投資囉！想當年，我玩《全民造星》係玩到負資產，咁我係啱啱先還完啲卡數，仲有嗰啲grant loan（專上學生免入息審查貸款計劃）都未還晒啦……」見他蹺晒腳坐、態度輕鬆，似乎沒有將自己欠債未還清一事放上心。

聽到保錡自揭財務狀況，ERROR其餘3子起初都默不作聲，後來保錡講到自己有債未還，梁業（肥仔）及何啟華（Dee哥）隨即阻止他再講下去，並指「唔使將個實數講出嚟」、「唔使喺度同我哋share你個資產實況喇！我哋呢度冇人有興趣知呀。」保錡聞言，似心有不甘時揼大髀和擰歪面，肥仔則笑到挨實Dee哥。

另一方面，由於此節目錄影之時，尚未發生保錡背正印女友偷食沙律事件，他獲不少參賽者支持，很多參賽者面試時，被問到要在ERROR中4選1會如何揀時，都會揀中保錡，顯得他相當有人氣。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！