【娛樂人物】被稱為「百億富三代」的鍾培生，因挑戰林作上擂台打「林鍾一戰」，引起全城熱話，讓不少花生友關注他的家底與感情生活。日前鍾培生在淺水灣萬呎豪宅接受《蘋果》專訪，曾自爆性慾強的他坦言仍是單身，但卻怕一夜情被周圍唱，又爆自己曾肉痛用五位數字買化妝品給女伴，之後見到心愛的模型玩具也不捨得買。

撰文：嵐山

鍾培生含住金鎖匙出世，祖父是「工廈大王」鍾江海，他為人超級有自信，惟獨面對愛情，卻有點手足無措。鍾培生曾被傳媒封為「純情小鴨鴨」，24歲才初戀，至今30歲共拍過五次拖，最長兩年，最快一個月分手。日前他接受《蘋果》專訪，問到現在有沒有拍拖？他尷尬笑說：「單身呀！影到再解釋啦，哈哈哈。」

要尊重未來太太

提到三年前上節目《女人四十》，被speed dating對象田蕊妮睇死「搵唔到女朋友」，鍾培生至今仍帶點不忿說：「嗰次我係幫朋友，叫我上節目玩吓，藝人揀我哋，但個態度係惡劣嘅，佢一開始人身攻擊，嗰啲嘢俾人cut晒，始終係人哋節目，應承咗就做。我又唔係好care人講乜，乜叫追唔到女仔啫。」節目上，他自爆性慾強：「我男性荷爾蒙係過多，今朝7點剃完鬚，𠵱家已經有鬚根，生得勁快。」他笑言性慾強不會影響人：「唔會關好多人事，好寶貴。」談到一夜情，他自認沒有膽量：「我肉體唔介意，但精神上係介意，實際上都介意。你睇我記者會，我係一個好高傲氣嘅人，我會驚one night stand完會唔會俾人周圍唱，話你食過鍾培生，或者話我周圍食女。唔關家族名聲事，但都要尊重我未來老婆，我走去識啲本身唔潔身自愛嘅女仔，人哋大家閨秀點見人。」

撇開祖蔭，鍾培生靠一雙手創立電競公司，賬面身家有三億，但何解未有女朋友？鍾培生想了又想說：「通常一拍即合，如果對方一開始睇唔到我嘅優點，我做乜要作賤自己？」他自覺最大賣點不是有錢，而是勤力，「大把人有錢過我，我覺得勤力唔多人有。」最大缺點似乎是難相處，他笑着說：「正正常常，有手有腳、有事業，點解喺感情上咁多問題，咁梗係我有問題啦，唔通全世界啲女有事咩，咁梗係我有病啦，我梗係知啦！我成日都檢討。」檢討完，個性依舊，他說：「唔諗住變，我對伴侶要求好高，基本樣靚身材正，年齡介乎25歲至35歲，唔好遲到、勤力，返工之外要自我增值，想生四至六個小朋友。我又唔鍾意人瞓十個鐘，瞓咁多覺做乜？」

萬元化妝品嗌貴

鍾培生自細對數字已經好敏感，十幾個月大、牙牙學語已跟媽媽攞簿仔數1至300，連對愛情亦以機會率計算：「我覺得使錢喺人身上係opportunity（機會），用喺自己身上係liability（責任）。有次去台灣，個女仔話唔記得帶化妝品，X你個肺，原來La Mer咁貴，諗住豪爽，望吓張單五位數，真係躁底；我第二日見到個gundam好靚，望咗十分鐘，女方問咁平你做乜唔買？我就係唔會買啲我唔需要嘅嘢，最後我哋都係普通朋友。」去年鍾培生邀請圈中女神上自家製網上節目，是否方便識靚女？他說：「疫情下想幫台前幕後都有份工，發掘吓香港好多地方原來咁靚。」鍾培生為冧前新聞主播陳嘉倩，豪言包紅館讓她報天氣，他說：「夢想同目標係唔同嘅，我冇承諾，係夢想幫佢開演唱會啫。」