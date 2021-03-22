鍾培生（Derek）是「工廈大王」鍾江海的孫子，有個外號叫「百億富三代」，但實情是「富四代」，由太爺鍾銘選開始已經營房地產生意。不過，Derek沒有繼承家業，反而自己創業搞電競，短短8年做得有聲有色，賬面身家接近3億元。「去到我呢代，爸爸仲喺公司，好多人（其他家族成員）都喺公司，我就覺得如果個天畀呢個option我，可以利用媒體或自己嘅能力，有屬於自己（成就），說話都比較大聲啲。」不過，他至今仍未置業，認為買債券更具靈活性。

鍾培生最怕二世祖

自幼父母管教嚴厲，他曾透露12歲前每天只能打機15分鐘，一旦扭計便會被體罰，「要打要跪，鐵雞毛掃都被打彎。」難怪Derek的生活好有規律，尤其要應對「林鍾一戰」，每朝7點半起身操體能，完全不像一般的二世祖。他說：「上天畀你嘅嘢，睇你點用啦。一班個天畀咁多資源你嘅人，每日只顧吃喝玩樂，嗰班人物以類聚，唔會同我黐埋一齊，道不同不相為謀。」

擂台下的Derek沒有半點殺氣，還有貼地一面。被問住萬呎豪宅，能否想像住劏房的苦況？他二話不說地說：「香港地少人多，希望快啲解決到土地問題。我未體驗過喺香港住劏房，但東南亞創業時，由於攞投資人嘅錢，我都住得勁平，喺越南住百幾蚊晚嘅房，我出差住3、4日（就ok），但長期住真係好辛苦，希望可以快啲改善。」他自言是積善之家，有時都會低調落區做義工，但從小媽媽亦教曉他另一件事，「我哋唔好蝦人，但都唔可以俾人蝦；你唔犯我，我唔犯你，除非你搞我，我就十倍奉還！好似林作抽我水，我就會將呢樣嘢變成自己嘅騷。」

財雄勢大明恰林作

Derek和林作同月同日生，一句「抄你100萬」，將兩個互不相干的人拉在一起。有人陰謀論認為，「林鍾一戰」是二人夾檔搵錢兼提高知名度，他不屑地說：「之前我架車俾人炒，有人話我專登plan嚟放上YouTube，係咪黐線㗎，呃保險刑事㗎！我玩都唔同林作玩啦，佢邊個呀？！」Derek自恃財雄勢大，明恰林作：「你都儍嘅，錢又我出，場又我搞，佢都恰得人多。我見過佢下線鬧林作，佢會inbox對方話：『我有錢、有權，你乜q都冇，你收X啦！』佢會咁鬧haters，我今日就做番一次畀佢睇，係幾咁乞人憎，替天行道。」

Derek自認EQ「ok」，當日來來去去得幾句，他解釋：「我重點係『唔好講廢話，擂台見，你係一坺屎。』你問多我300次都係呢句喇喎，其實我今日態度同嗰日差唔多，只係嗰日有啲擂台嘅殺氣喺度。佢嬉皮笑臉，我唔會降低level同佢玩，但我應承佢簽咗約，將來辯論又好唱歌又好，咪正正經經嚟一場辯論，食硬佢，佢讀咁多書講嘢都漏口㗎喎，條友仔。有啲人都覺我係真男人，有嗰句講嗰句，唔需要語言偽術，尤其而家香港動盪嘅時候，明明唔好，你都硬要話好。」

撰文：嵐山

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