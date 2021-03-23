現年81歲的吳耀漢在女兒被捕前，約下午3時許接受《蘋果》訪問，患有腎病的他正在南圍住所，準備做腹膜透析洗肚。對於有消息指會有海關人員前來調查毒品案件時，他反應詫異，還笑笑口說︰「我而家同你講緊電話，可能係人哋屋企，唔知係咪惡作劇。所以有時啲嘢……報料係咪有錢收㗎？咁冇囉。我係住喺南圍，冇警察聯絡我喎。」

吳耀漢透露近排身體狀況不太好，每日都要留在家洗肚，所以甚少出門，亦沒有工作，他說︰「我冇工作嘞，而家邊有人有工作，香港拍戲啲人邊有工作呀，好耐冇工作啦。兩年冇工作啦，正常人都冇。」他表示目前腎功能只餘下一成，要每日洗腎，活動範圍亦受到限制，連街都少落，而醫生並不建議他進行換腎手術。吳耀漢夫婦跟兩名女兒，分別住在南圍的村屋單位。

不過收線沒多久，香港海關有組織罪案調查科人員已到達南圍村進行掃毒，同時拘捕一名女子，據報該女子為吳耀漢54歲女兒，涉及一宗毒品案。其間住在隔鄰、吳耀漢外籍妻子Susan，戴着口罩先後兩次落樓了解情況，但見到在場記者拍照時，即跑回寓所，而吳家的律師約於下午6時到場。女兒被捕後，《蘋果》再致電吳耀漢了解，電話已接駁到留言信箱。

據知，一名身穿黑色衛衣的女子被關員押解至附近停車場搜查車輛，之後再帶返村屋調查。海關期後將該女子拘捕，並帶返海關總部調查。海關又在單位內撿獲13桶大麻，懷疑有人將村屋用作大麻種植場。

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