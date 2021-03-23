前無綫藝員陳積榮（Jeff）去年確診患上第四期肺癌，接受治療後，情況一直反覆，腫瘤增至8cm及擴散，更咳至出血需入院治療。今日Jeff在社交平台出post，指自己留院接近兩個星期，在昨晚已經出院，不少網民向他送上祝福，並留言叫他加油，就連馬浚偉也留言：「叻仔，頂住，一定可以！」

Jeff更指完成第一次化療，明白到人是可以好脆弱，不過樂觀的他認為只要堅持、有意志和忍耐，一定可以捱得過。他又表示：「呢10幾日食唔到，瞓唔好，排便都有問題，成個肚，手腳都脹晒，呢兩日面都開始腫。」Jeff亦提到很感恩有家人的悉心照顧，「但係點都好，噚晚喺屋企終於可以瞓返覺好，我見到全屋企五個人一齊合力去照顧我一個，真係萬般滋味在心頭，真係好感恩，好感恩，我有一班咁可愛嘅屋企人。」

除了有家人的照顧，朋友的關懷對Jeff來說亦很重要：「呢段時間知道好多朋友都好關心我，希望大家可以體諒我確實冇精神逐一回覆。」

由於Jeff需要龐大的醫療費，早前其好友孫慧雪在社交平台出post，為他籌醫藥費，醫院社工更將Jeff個案轉介給「蘋果慈善基金」跟進。不少圈中人紛紛向Jeff伸出援手，包括陳自瑤、林盛斌、徐榮、姚嘉莉等，郭富城更透過「Aaron Kwok慈善基金」捐出10萬元，令Jeff十分感動。

「陳積榮」暖流之友編號：C4763

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