全智賢及金秀賢近日各自忙工作。
韓國女神全智賢近期非常忙碌，除了要忙於拍新劇《智異山》及《屍戰朝鮮》特別篇《屍戰朝鮮：雅信傳》（Kingdom：Ashin of the North）外，又要為代言品牌拍攝新相。今日全智賢再有新相曝光，相中她穿上白色deep V西裝外套，以性感又帥氣的春裝示人，而女神雖然要忙開工，不過照片中她狀態甚佳，未有走樣。
當兵時最肥
而全智賢於神劇《來自星星的你》的拍檔金秀賢，早前為時尚雜誌韓版《Vogue》拍攝4月號封面，大晒麒麟臂及胸肌，身形弗爆，不過男神受訪時透露，他當兵時一度暴肥，幸好退伍後減了約22磅。金秀賢於訪問中提到留兵的往事，指當時於軍隊的生活非常忙碌：「大家都說（當兵）給我很多思考的時間，我只是很忙，哈哈。」金秀賢又自爆：「當時的體重達到了人生高峯，現在的體重是67kg、68kg之間（約147.4磅至149.6磅），當時是77kg（約169.4磅）。」
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