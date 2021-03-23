後疫症時代，各行個業開始從陰霾下重整旗鼓，因應巿場狀況決定攻守或退，而大財團就透過對獨立品牌和小品牌拼購、入股，加強自己在巿場上的佔有率，同時幫助小品牌自身的發展。時裝界近期出現大大小小的拼購戰，除了上年延至今年年頭的LVMH 和Tiffany & Co.的收購羅生門之外，如今法國鞋履品牌Christian Louboutin再被意大利控股公司Exor集團入股，日前更傳出Gucci母公司Kering欲收購瑞士珠寶鐘錶界權威Richemont group 和美國Ralph Lauren，看來時裝版圖短期內將會迎接很多變動。

Christian Louboutin 早前以5.41億歐元賣走品牌24%的股權，消息指交易將於今年第二季度完成。一向以紅鞋和窩釘為標誌的Christian Louboutin形容這是一次「尋找新機遇」重要的舉動，而其實外界對Exor的背景更有興趣。Exor 是意大利百年豪門家族集團Agnelli旗下的控股公司，而前者擁有祖雲達斯足球會、 Fiat和法拉利，業務涵蓋汽車、航空、出版、電訊等，公司曾對奢侈品和科技的巿場前景表示充滿信心，今次收購Louboutin的部份股權似乎是要鞏固其在奢侈品領域的地位而出一把力。

而法國奢侈財團開雲集團（Kering)則向珠寶手錶界的巨頭瑞士歷峰集團（Richemont）招手， 前者發出了非正式的初步協商邀請，欲透過現金加股權的方式與其合併，可惜給後者拒絕，原因不是不考慮合併，而是不滿意Kering提出的條件。業界指開雲和歷峰若成功合併，將會是巿場上兩個權威的結盟，並會成為巿值超過1200億歐元的全球第二大奢侈品集團。公司除了向大財團埋手，外界亦盛傳它有向意收購美國時裝品牌Ralph Lauren。兩宗收購事宜都甚囂塵上，有傳是因為Kering 旗下品牌在疫情下狂走下坡，跟死敵LVMH的差距越來越大，公司遂有意投走勢好的潛力股，於是向表現強勁的珠寶和近一年來股價不斷上漲的Ralph Lauren 招手，希望令公司盡快恢復業績增長。

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