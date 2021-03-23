香港海關有組織罪案調查科人員今午到西貢進行掃毒，並拘捕一名54歲女子，據知她是吳耀漢女兒，涉及一宗毒品案。現年81歲的影壇笑匠吳耀漢有兩段婚姻，他在21歲時與一名英國女子結婚，6個月後離婚；1965年與現任外籍妻子再婚，兩人育有三女一子，分別是大女吳瑞鶯、二女吳素兒、三子吳嘉龍和幼女吳瑞珊。

被捕的54歲女子是吳嘉龍同父同母的胞姊，《蘋果》致電吳嘉龍了解，但電話沒人接聽。吳嘉龍今日如常在社交網的限時動態貼相，分別是香港的街道、碼頭、漁船相片，在胞姊被捕後的1小時，吳嘉龍都有更新限時動態，似乎未知胞姊出事。

吳耀漢是二房幼子，父親吳海霖是九龍巴士及九龍殯儀舘的創辦人之一，吳耀漢15歲時到英國求學，畢業後獲經理人介紹加入英國廣播公司，主演4部電視喜劇片。吳耀漢的首任妻子是李小龍的御用髮型師，兩夫婦在太子開設「蘇珊髮型屋」，吳耀漢透過客人金燕玲，認識周梁淑怡加入TVB，縱橫影視圈成為一代笑匠。兒子吳嘉龍本身是模特兒，2002年加入娛樂圈至今，有份參與電影包括《桃色》、《赤裸特工》、《反斗狂奔》等電影，但發展不如父親出色。

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