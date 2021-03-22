第45屆香港電影節「焦點影人」為關錦鵬，放映關導13套作品，其中包括尚未正式上畫的《八個女人一台戲》，4月11日只映一場，撲飛請早。

《八個女人一台戲》乃奇片，三千多萬中港合拍電影，全部香港取景及製作，香港題材，香港口味。大陸觀眾唔會鍾意亦唔會睇得明。至於大陸老細為何出資，唔明解。

關錦鵬夫子自道，《八個女人一台戲》創作源起，乃因中環大會堂在不久將來會被拆卸。大會堂是香港文化地標，80年代文青均留下無數腳毛。因為咁，關導創作了以大會堂為背景的「舞臺姊妹」故事，紀念這即將消逝之歷史建築物。

如果你夠老餅，80、90年代已於文化界電影界乜界物界中間分界四圍蒲，經常出沒大會堂的話，睇《八個女人一台戲》一定笑到碌地。魏紹恩編劇，片中人與事集合了那年代圈中大量八卦gossip，某些角色若有所指，指桑罵槐，影射甲乙丙丁邊個邊個，抵死啜核。

甘國亮粉墨登場，不男不女，妖氣十足，冇得頂。趙雅芝靚絕人寰，艷光四射。文念中美術一流，真功夫，不是行貨。關錦鵬大師出手，不同凡響，導演手法行雲流水。鄭秀文及梁詠琪「山水有相逢」，珠玉在前或許未如當年李司棋黃韻詩咁生鬼，但「鏡花不可攀，退而求其次」，舊瓶新酒，演出一樣精采。

電影結局（廣東話版已過電檢，大陸版會否刪改則不詳）更是神來之筆，觀眾有意外驚喜。

不才看《八個女人一台戲》，感受良多是商天娥之角色設計。她演大會堂經理，除了肥胖多個碼之外，造型頗似80年代周蕙心（藝發局行政總裁）及廖昭芬（前香港國際電影節經理）之混合體。1981年，小弟在大會堂當暑期工，上司周蕙心，她當年是大會堂副經理。那時香港國際電影節辦事處也在大會堂，何家光是老細，煙斗佬Francis Ma任經理，廖昭芬是副手。

80年代香港文化發展蓬勃，在大會堂上班打政府工的藝術行政人才多不勝數，包括袁立勳、吳球、李元賢、關天芝……全部係精英。其後，Francis Ma離開政府，加盟嘉華（上市公司）做高層。何家光移民澳洲，開小店過日辰。佢係專業票友，唱大戲的，舊時在香港時有演出。吳球退休後任職香港藝術節阿頭。

俱往矣。現今政府文化舵手之能力、眼光、胸襟……唉，算把啦。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。