現年35歲的綾瀨遙貴為日本國民女星，由她夥拍高橋一生的TBS人氣劇《天國與地獄》，前晚在當地播出大結局，因是最後一集，特別加長達75分鐘，高橋一生更以陸軍裝登場，收視錄得20.1%，比首集收視16.8%還要理想，創下開播以來新高，更勝NHK大河劇《直衝青天》在上月開播時的20%成績，暫時成為今年的日本劇集收視冠軍，綾瀨遙榮升收視女王。

登熱門榜首位

由綾瀨遙主演的TBS電視台劇集《天國與地獄》，由她拍住高橋一生大玩靈魂對調橋段，開播以來，成功引起話題，劇集播畢後仍吸引眾多當地網民留言，大批劇迷自言感到失落，希望能以原班人馬來開拍續集，令《天》劇一度登上全球twitter熱門榜首位。另外，綾瀨遙今年成為連鎖時裝店的代言人，昨日她與綠色多啦A夢一同出席記者會，為環保議題出一分力，大會更宣佈會由綠色多啦A夢擔任地球可持續發展大使。

新片票房報捷

影視兩忙的綾瀨遙，同時有新片於日本上映，她與西島秀俊合演的2017年大熱劇集《太太，請小心輕放》添食開拍電影版，這部新片原本安排去年6月開畫，可是因疫情影響，而被迫押後了將近一年才上映。今次電影版就加入岡田健史、小日向文世等新拍檔，上周末開畫後即登上當地票房亞軍，成績僅次於連續兩星期稱冠的《新‧福音戰士劇場版：終》，而《新》片於日本開畫14天，累計逾322萬入場觀眾，勁收49.34億日圓（約3.52億港元），將速破50億日圓（約3.57億港元）大關。

至於由「野田妹」上野樹里主演的富士台日劇《監察醫朝顏》，為紀念311地震十周年，電視台去年添食推出第二季，上野樹里飾演法醫角色，與時任三郎、風間俊介及山口智子等再次合作，而且橫跨兩季播出，昨晚於日本播出最後一集，公開上野樹里披上婚紗的結婚場面，她與飾演父親的時任三郎早前完成拍攝，令她煞科期間一時感觸落淚。