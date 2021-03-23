高海寧（高Ling）、胡諾言及周志康今日到觀塘出席《「戒煙大贏家」無煙社區計劃頒獎禮》，高Ling指爸爸10幾歲開始吸煙，煙齡達30多年，近年更咳嗽多痰，患鼻敏感的高海寧及弟弟屢次勸爸爸戒煙，最終爸爸成功戒煙，高Ling說：「我每次聞到煙味就會打乞嗤，爸爸為我哋戒煙之後身形圓潤咗，我哋都有陪佢做運動。」

高Ling指自己從來沒有吸煙習慣，近年更患上鼻敏感，所以請求爸爸戒煙，她說：「爸爸能夠堅持，好短時間就完成咗，一次搞掂。」高Ling表示買零食給爸爸頂煙癮，又陪他做運動，她說：「會陪爸爸行山，爸爸同媽咪鍾意一齊游水，健康好多。佢哋多年來都好恩愛，每次食飯更會喺枱底夾腳趾，呢啲個人喜好，我仲未識得夾腳趾，不過都希望好似爸爸媽媽咁恩愛。」高Ling透露80多歲的公公又最近發現肺穿窿，她說：「公公80幾歲，要佢戒煙真係好難，惟有勸佢食少啲。」

胡諾言得悉高Ling父母食飯時互相夾腳趾相當感興趣，他說：「同老婆冇呢種習慣，但我哋每次食飯都好自然坐埋啲，叫小朋友行開少少，都係夫妻情趣。」

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