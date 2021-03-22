曾志偉和王祖藍早前被邀回巢為無綫大事革新，目標是抗衡收視不斷攀升的ViuTV，不過ViuTV攻勢依然浪接浪，下月趁開台五周年，再打造最擅長的真人騷，炮製全新特備單元劇節目《YOLO的練習曲》，以女性話題掀起鬥爭，一連五集講述女子組合真面目。

施展校服誘惑

今次招攬了20位本港KOL或YouTuber女神上陣，有人猜測ViuTV借勢組女版MIRROR，甚至想仿效日本組「港版AKB48」。節目將10秒花絮放上網，參與女生陸續上載照片，20位靚女大玩校服誘惑及排練歌舞，引來網民在連登開post討論。

20位女生中，包括曾為「試當真」拍攝《唔通佢有男朋友》一集、被封「港版周子瑜」的22歲Jeannie，她憑精緻五官及豐滿身材成功突圍。另一位「試當真」常規演員陳苡臻（Jessica）樣子甜美，被稱為「理想女友型」，二人早在今年初的「香港YouTube女神大對決」選舉中拗手瓜，今次則拍住上做節目。

經常在ViuTV節目亮相的郭爾君（Alma）和張蔓姿（Gigi）也是焦點，Alma除拍攝影視作品及做主持，也拍過不少廣告和MV，包括林家謙歌曲《下一位前度》。張蔓姿曾演出電影《非同凡響》、劇集《教束》及《地產仔》，幕前經驗豐富。「冬OT」channel成員Bella是前空姐，被視為最靚YouTuber，也有網民讚KOL黃曉文（Candy）最省鏡，她曾為姜濤和陳卓賢的音樂電影《戀愛要在生日前》做MV女主角。至於歸南茜（Nancy），曾擔任Dear Jane《未開始已經結束》MV女主角。集合多位靚女鬥來鬥去，可謂別具看頭。

捉到港人心理

今次ViuTV集合20位女生做節目意念創新，但有網民覺得純粹「搞noise」，要搞女團是難事，亦有人踩她們超齡，指「幾十歲嘅女係carry唔到水手服」。不過網民都認同女鬥節目吸引︰「位位有返咁上下年紀 ，啲內部鬥爭實癲過宮廷劇」、「真係捉到晒香港人心理，鍾意睇內幕八婆嘢」。

《YOLO》今次會以《寂寞是幫兇》方式拍攝女團背後的運作，《寂寞是幫兇》去年4月在ViuTV播出，分八集講述五個主題，而《YOLO》則於下月5日至9日晚一連播出五集。對於被指乘機揀蟀組女團，ViuTV昨日回覆《蘋果》，指《YOLO》只是與女生們的一次性合作。