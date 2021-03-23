現年70歲的陳百祥（阿叻），前年社會運動期間，多次高調表態撐警撐政府，屬根正苗紅的藍絲藝人之一。天生愛熱鬧的阿叻，早前多次被目睹疑違限聚令，三五成群約埋開餐狂歡，不過今日邵子風在facebook上載了一張阿叻獨自坐在茶記一角，形單隻影地嘆茶。再望吓邵子風的留言「朋友今朝影到！感恩叻哥支持黃店澳牛！一切在心中！」並hashtag了「手足請廣傳」、「我們並不孤單」、「叻哥有您真好」字句。

需知道，位於佐敦的澳洲牛奶公司，除了光速餐出名外，亦是黃色商店，以往亦有響應「三罷」，如今阿叻竟公然撐黃店，有網民留言思疑阿叻「身在曹營心在漢」，亦有人說阿叻夠膽單入匹馬「深入敵陣」，情操高尚值得推崇。不過亦有網民笑阿叻「人一藍腦便殘」，為了醫肚，盲舂舂走入黃店都唔知。

除了阿叻外，其實過往亦有藍絲die hard fans李力持曾經幫襯澳牛，嘆完茶不忘在facebook貼出相片，留言話「澳牛開返！」當時就有網民說︰「李大導，原來你係藍皮黃心，雖然你表面上罵示威者曱甴，但原來暗地裏，你係咁默默地支持我哋班黃絲，真係怪錯了你」。

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