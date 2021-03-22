韓國男神宋仲基孖女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，前晚播出第10集，收視再創新高達11.375%，香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。今年宋仲基接連攜新戲及新劇見fans，早前他接受訪問時就談到為拍劇而減肥一事，又分享讓心情愉快的秘訣。

望早日煞科

宋仲基日前接受Netflix訪問時，被問到最近最常吃的東西，他即無奈地表示：「講了會悲傷。」表示由於正在拍攝《Vincenzo》而要減肥，即使平常最愛吃的是五花肉，但最近最常吃的則是雞胸肉和羅勒，只能希望劇集早日煞科，可以大快朵頤。宋仲基又提及讓心情愉快的秘訣，就是一早起身，去做普拉提及有氧運動，之後再去浸半身浴，藉由痛快的流汗來迎接愉快的一天。

最愛《狼少年之戀》

宋仲基於《勝利號》及《Vincenzo》中一改以往作品中個性單純的角色形象，而是演繹「非正派」的角色，展現前所未見的魅力，不過被問到還想挑戰這兩部新作中哪個角色時，宋仲基就選擇了金泰璃演的「老張船長」，以及金麗珍演的「崔明熙律師」。至於最喜歡自己所演過的哪個角色，除了《勝利號》中的泰浩外，則是《狼少年之戀》內的哲秀。戲中狼人哲秀等了50年終於再次見到女主角，但最後還是獨自守在兩人曾住過的房子，這樣的結局，令宋仲基很想對哲秀說一聲：「哲秀啊，你過得好嗎？」

全汝彬頻推新作

另外，宋仲基於《Vincenzo》中的拍檔全汝彬，近日亦將推出新作，她跟車勝元及嚴泰九主演的電影《天堂長夜》，將於下月9日在Netflix上架。而全汝彬亦落實接演改編自韓國人氣網漫的原創韓劇《Glitch》，新劇講述女主角為了尋找無故失蹤的男友，透過UFO論壇成員的幫助，進而展開緊張懸疑刺激的冒險旅程。

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