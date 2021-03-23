韓國男星曹承佑孖朴信惠主演的JTBC劇集《西西弗斯的神話》（Sisyphus:the myth），將於明晚播出最新的第11集，劇組今日就公開曹承佑的新劇照谷劇，香港劇迷可於Netflix上追看。曹承佑近日除了因為主演劇《西西弗斯的神話》而成為網民熱議的對象外，今日更被爆領養了流浪狗「熊子」，令「熊子」免於被安樂死的危機。

參與公益活動

慶南高城郡流浪動物保護所的官方IG，今日透露曹承佑透過保護所領養了「熊子」。據知曹承佑由去年9月開始關注「熊子」，為了不讓「熊子」出現在安樂死的名單上，他親自到保護所，完成正式的領養程序，並參與其他流浪狗的公益活動。另外，於網上曝光的合照中，見到曹承佑不時抽空帶「熊子」外出，二人感情要好。

呼籲領養

保護所方面表示：「大家似乎都很好奇熊子的近況，熊子的模樣看起來比任何人都幸福。熊子的主人也希望這次即將進行安樂死的名單上的流浪狗，全部都能被領養到幸福的家庭，重獲新生。」傳達了曹承佑呼籲大家跟他一樣領養流浪動物的心願。

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