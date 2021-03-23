泰片《呃Love天團》（The Con-Heartist）正於香港上映，戲中兩位型男納德克（Barry）和提迪（Bank），近日接受《蘋果》越洋訪問，大談近況及拍攝趣事。

24歲的Bank是當地新世代偶像，曾演出人氣泰劇《荷爾蒙》（Hormones）系列，今次在《呃Love天團》中飾演情場騙子，態度專業的Bank自言不擔心扮渣男會破壞形象，他說：「這個角色最困難的部份是欺騙一個愛我又信任我的人，現實生活中從來沒有這樣的經驗，因此我拍攝前要深入研究，並觀看有關騙子的電影，以及他們如何操控別人的思想，我發現這很有挑戰性。至於形象方面，我完全不用擔心會帶來不良影響，因為我相信觀眾知道這只是電影中的角色。」

最近Bank正積極健身，他透露偷懶沒有做gym後，開始對自己的體形不太滿意，所以正重回健身室望落力操弗。問到最想挑戰甚麼類型角色？他答：「我想嘗試一些較cool的性格，例如黑幫角色，因為我有看《黑道律師文森佐》（Vincenzo），亦很喜歡。」Bank望挑戰反英雄角色。其實Bank曾接拍日本NHK電視台的單元劇《來自干瀉國》，與上白石萌音合作，但他心目中的日本女神卻另有其人，就是22歲的廣瀨鈴，Bank表示：「我最喜歡的日本女演員是廣瀨鈴，她真的很可愛，而且很有天份。」Bank下月將會開網上騷，隔空會日本影迷。

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