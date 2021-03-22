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格林美色情演出遭家長投訴 Cardi B反擊：管教仔女是你們的工作！

1小時前
Cardi B被觀眾投訴，反指家長不管教好子女。

今屆格林美於上周完滿結束，饒舌天后Cardi B與獲得最佳新人獎的Megan Thee Stallion挑戰電視尺度，大唱鹹濕歌《WAP》，雖然原有歌詞已經修改，但仍然被不少觀眾投訴教壞細路，㷫慶Cardi B反指家長唔管教好子女。

Cardi B上星期在格林美演出後，有部份觀眾致電聯邦通信委員會投訴，不過他們並非投訴歌曲，而是Cardi B和Megan Thee Stallion所穿着的表演服飾和舞姿過於色情，又指以為自己身在脫衣舞場。其中一名觀眾表示：「格林美需要規定藝人不作任何色情演出，並且規定要穿衣服，而不是脫剩胸圍和內褲。」雖然Cardi B被不少網民批評，但亦有fans力撐指Cardi B早前發現女兒Kulture突然走入房間聽到她邊播《WAP》邊跳舞，亦立即尷尬地關掉音樂。Cardi B轉發該fans的留言，並指：「格林美是家長指引的節目，意思是像我一樣監管自己的小孩是你們的工作，我的演出是星期日晚上十點，你們的小孩應該已經在床上睡覺，準備明天上學，為甚麼他們還在看《WAP》？」

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