有明星加持的新設計，曝光率自然更高，宣傳效果也更有效。

被譽為能媲美闊太愛牌Hermès的法國百年老牌Moynat，去年找來Louis Vuitton皮具總監Nicholas Knightly擔任創意總監一職。上任後首個系列，Nicholas Knightly帶來了6款全新手袋，其中Flori斜孭袋的頂部手柄細節和鎖釦靈感來自品牌於1900年代所設計的旅行箱，藉此向Maison Moynat致敬。范冰冰向來是Moynat的支持者，私底下也經常被拍到使用品牌的手袋，愛牌有新設計推出當然要撐，范冰冰着上灰白色西裝外套拼T-shirt，孭淺藍色的Flori手袋，利落優雅，而劉雯就孭大象灰色款，着上恤衫牛仔褲在雨中拍照，知性休閒，證明袋款百搭又易襯。 另外5款新袋分別為Limousine、Voyage、Baluchon及用上Toile 1920 monogram的Wheel和Little Suitcase。

至於剛推出全新Essentials系列的Berluti就找來代言人彭于晏演繹，設計傳承品牌的簡約美學，線條輪廓乾淨利落。彭于晏以西裝套裝內搭Logo尼龍雙面外套，型格又不失活力，襯上Rider腰包，更添潮味；另外又穿了黑色皮褸，瀟灑帥氣。

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