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大熱劇《柏捷頓家族》Phoebe與溝女王Pete撻着

42分鐘前

Netflix大熱劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）25歲女主角Phoebe Dynevor被指有新歡，對方更是美國著名的溝女王Pete Davidson。

「女神收割機」Pete Davidson曾同過多位索爆女星拍拖，他與小天后Ariana Grande分手後，一年內已經與姬蒂碧金素爾（Kate Beckinsale）、星二代Margaret Qualley與仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）寶貝女Kaia Gerber拍拖。最近他與Phoebe就被指撻着，上月二人已在紐約見面，最近Pete更飛到英國，分別與女方在北倫敦與曼徹斯特見面。消息人士指：「Pete很吸引，正與Phoebe撻着，她也是又漂亮又有才華。他們都很享受與對方相處，雖然他們認識不久。由Pete遠赴到英國，就可以知道他有多大興趣。」

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柏捷頓家族：名門韻事Phoebe DynevorPete Davidson
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