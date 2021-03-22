創意無極限，設計師踩過界向多方面發展不是甚麼新鮮事，美國近年最炙手可熱的設計師之一的Brandon Maxwell，近日宣佈加盟世界最大零售商沃爾瑪（Walmart），擔任旗下品牌Free Assembly和Scoop的創意總監。Brandon Maxwell主要管理兩個品牌的服裝和飾物產品，親自設計及參與物料採購的生產過程，和市場營銷策略的決策，希望加盟後可以讓大眾以合理的價錢，買到好的設計。

MM推麵包拖

另一邊廂，講創意不能不提愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash，繼與adidas合作打造「世界最長」Superstar聯名鞋款後，又與Maison Margiela推出只有四款分別是黑白衞衣、黑色T-Shirt、一對拖鞋和一包公仔麵的聯乘系列。在社交平台上引起極大話題的麵包拖鞋，原型誕生自2019年Tommy Cash和Rick Owens合作的藝術展覽，現在Maison Margiela將此藝術品變成可穿的產品，賣95歐元（約880港元）；而公仔麵有齊營養成份標籤，但品牌在包裝寫明「這是一件收藏品，不是用來食的，要食的請自己承擔風險」。

更多精采時尚內容，盡在http://add.appledaily.com。