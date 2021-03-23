開季穿上新裝之餘，當然要搭配一個新手袋。想知新季的手袋潮流，最簡單方法是參考眾明星、潮流達人，得到他們的加持認證，就是人氣的最佳指標。

Celine Triomphe Bag

Celine Triomphe系列手袋自推出以來便大受歡迎，沿用Classic Bag的復古造型，加上Triomphe凱旋門金屬壓紋鎖釦，打造成為新經典。今季系列推出全新的掛肩款，更迷你的造型，並將長揹帶換上短肩帶，貼合近季大熱的「腋下包」風潮，代言人、韓團BLACK PINK成員Lisa已搶先揹上身，並示範搭配牛仔褲與波鞋的輕便look，展現年輕的時尚氣息，至於本地星級用家就有袁澧林、蔡思韵，各自演繹出不同風格。

Dior Caro Bag

獲得BLACK PINK的Jisoo加持的春夏新手袋Dior Caro，同樣以經典設計為元素。無論是小牛皮，還是牛仔布款式，以多達18,000針步綴上精細的Cannage幾何籐格紋圖案縫線，正面嵌上品牌簽名式「CD」金屬袋釦，手工精緻。Jisoo所用的牛仔布款式，相對休閒，特別適合春夏造型；至於本地的靚媽吳雨霏就揀了低調優雅的灰色。

Saint Laurent Maillon Bag

Saint Laurent Maillon手袋造型經典之餘，更帶點復古味道，也是BLACK PINK成員Rose愛用的款式。方正利落線條，配上實用容量，袋前互相交織的環型鏈條取代常見的YSL logo，更見低調奢華，無論上班與休閒造型，同樣合適。星級用家除了Rose，本地有何超蓮。

Louis Vuitton Coussin Bag

Louis Vuitton今個春夏推出了全新Coussin手袋，是一款主打容量及多變化的中性袋款，優質小羊皮飾上monogram壓紋，配備金屬鏈條與可調校肩帶，令一個手袋變出多種用法，包括斜揹袋、腋下包或clutch等，備有五種色調選擇，當中以綠色最為突出搶眼，許多明星已經示範如何駕馭，包括鄧紫棋與台灣藝人楊丞琳。

Chloe Kiss Bag

精緻的手袋設計，能夠為造型畫龍點睛。Chloé Kiss手袋從珠寶首飾中汲取靈感，以流麗的金屬手挽刻畫櫻唇的誘人曲線，為手袋增加耀眼的裝飾細節。袋身線條流暢簡潔，而且配備長肩帶，小巧卻兼具實用性。除了溫暖自然的淺啡色、淺杏色，以及經典的深藍色，更有令人眼前一亮的綠色。靚媽倪晨曦示範了以手袋搭配小短褲及波鞋，一身輕鬆夏日行裝，俏皮感十足； 內地超模劉雯簡單西裝、牛仔褲，手拿Kiss手袋，率性有型。

Maje Stick Bag

想入手明星熱捧手袋，但預算有限的話，法國品牌Maje的Stick Bag是近季大hit的「腋下包」，眾年輕女星袁澧林、孖妹張蔓姿和張蔓莎等已率先揹上身，潮媽倪晨曦以中性配襯示範。長方形手袋兩側飾以流蘇，呈現品牌DNA； 喜歡低調的話，也有不帶流蘇的同款選擇。手袋採用鱷魚壓紋小牛皮，增加奢華細膩質感，輕易配襯，打造出優雅法式風格。

Burberry Pocket Bag

新季換手袋，不是女生專利，姜濤就搶先揹了Burberry Pocket Bag，是春夏新推出的翻口款式，採用帆布及正面壓縫意大利鞣製皮革製成，飾有品牌logo。多用途設計採用翻折式提柄，斜揹帶可拆下作為手挽袋。雖然屬於男裝系列，不過手袋設計中性，「姜糖」想跟偶像同款，一樣沒問題。

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