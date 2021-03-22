力撐香港爭取民主的大馬歌手黃明志，去年執導電影《你是豬》，內容涉及校園暴力和批判當地種族政策，遭親政府組織舉報，被大馬警方通緝。本月14日，黃明志由台灣飛返大馬，並在社交網指完成七天隔離後即自首，同時發表「不自殺宣言」。昨早是他完成隔離的日子，他在社交網上載高舉雙手相宣告：「現在到了警局自首。祝我平安。」並稱若天黑前沒有更新社交平台，即表示被拘留。直至黃昏，他上載去年11月出席台灣金馬獎的「敬禮照」報平安︰「我出來了。沒有被關真開熏（心），繼續創作！」

沒能力抵抗國家鎮壓

昨早發帖時，黃明志目光堅定，他指隔離完畢，去吃了一頓好餐便到警局自首，今次是他第八次主動與警方合作進行調查，他表示︰「雖然我知道我只是一個普通公民，而且我還沒有足夠能力抵抗來自這個國家的巨大鎮壓，但我從沒有試過逃，但有一件事我知道，我是馬來西亞人，我愛馬來西亞人，希望馬來西亞也愛我。」

黃明志的自首帖文一出，不足一天已逾2.6萬個網友點讚，連台灣F Cup國光女神希維亞（Sylvia）也留言「祝平安」，網民紛紛鼓勵：「本來就沒犯錯，希望會沒事！」有網民勸他移民台灣發展。

下一步等檢察官發落

昨日黃昏5時半，黃明志出post報平安，說慶幸自己沒被關，他以英文留言︰「我剛剛向警方自首並錄完口供，整個過程我全力配合警方的調查，要感謝警察沒有把我關起來。今次事件的印象是我國仍然有藝術自由的希望，這樣馬來西亞電影就可以在國際舞台競爭。下一步是看看檢察官是否起訴我，讓我們期盼最好的結果！」網友紛紛恭喜留言︰「好人一生平安！」