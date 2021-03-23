由韓國男星甘宇成、張東潤、朴成勳等主演，集合喪屍及驅魔元素的韓國古裝新劇《朝鮮驅魔師》昨晚首播，上、下部的收視分別有5.7%及8.9%，香港劇迷可透過「黃Viu煲劇平台」煲劇。

甘宇成愛兒遇襲

昨晚一集講述了童星文佑鎮飾演的江寧大君遭喪屍襲擊，甘宇成飾演的朝鮮太宗在猶豫要不要為了國家而殺死寵愛的兒子江寧大君，但又不忍心，於是叫三子忠寧大君（張東潤飾）帶驅魔的神父回漢陽，路上他遇上喪屍襲擊時，獲金桐俊及其戲班同伴所救。

敏感時期引爭議

不過劇集一開播就引起爭議，因為劇中張東潤跟神父一行人去妓院時，出現中式的建築、道具、餐桌、中式月餅和餃子等，黑色的瓷器上又用紅色字寫上「酒」，因而引起網民不滿，質疑劇集歪曲歷史。而劇組方面就解釋，因為劇中張東潤是去邊境接神父，他們去的休息場所，因為是接近明朝國境的地方，根據當時當地人可能跟中國人來往的想像力，因而準備了相關道具。劇組表示：「這只是為了說明劇中與漢陽相隔很遠的邊緣人物的位置，並沒有甚麼特別的意圖，但是在敏感的時期可能會引起誤會，對於給觀眾帶來不便，很抱歉，以後會注意節目製作。」

吻戲無助收視

另外，由金所炫及羅仁宇主演的《月升之江》，昨日播出第11集，雖然金所炫及羅仁宇於劇中再上演吻戲，不過上、下部的收視就維持在7.3%及8.7%。

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