金燕玲早前在開設YouTube頻道上，拍片自爆在農曆新年前發現患乳癌，將要接受電療治療，但她慶幸及早發現，只屬初期。今日金燕玲拍片更新目前的情況，她語帶興奮地表示與醫生見面後，確定自己不用做化療：「我要做20次電療同食藥控制病情。」

金燕玲在兩年前曾患上子宮癌，當時她要接受手術再化療和電療，在第一次化療時已經開始掉頭髮，金燕玲在片中分享了一個經歷，事緣看醫生當日，她遇到了一個病人，當時對方戴上了頭巾，後來在閒談間，介紹一個專為癌症病人使用頭巾的網站：「當你冇咗頭髮，出街嘅時候會覺得好凍，所以需要戴帽。」她還展示古巨基太太Lorraine送給她的冷帽並大讚：「呢頂係Lorraine喺日本買返嚟嘅冷帽，好舒服。」

她又表示之前試過綁頭巾，但因為五顏六色難襯衫兼且較難綁：「我唔似外國人咁深輪廓，又要諗埋自己妝容，對我嚟講就唔係太啱，所以所有要化療嘅病友，真係要準備舒適嘅頭巾，我希望香港有人專門做呢啲畀癌症病人使用嘅頭巾，頭巾呢件事係值得投資，亦應該有人要做。」

至於飲食方面，金燕玲說：「我知道今次係由於荷爾蒙嘅問題所引致嘅，所以飲食要注意同好小心，好似食雞一定要食無激素雞，燕窩一定唔食得，花膠都唔可以食得多，簡單嚟講任何美容食物都唔適合食太多。」

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