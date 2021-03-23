韓國女團After School出身、曾兩度封「世界第一美女」的NaNa，出名擁有高䠷身形及長腿，她亦不時在IG騷美腿，令fans大呼羨慕。近日正忙於拍攝MBC新劇《Oh！珠仁君》的NaNa，今日在IG上載自己身穿運動服的相片，似乎正為代言品牌宣傳。

新劇明首播

NaNa穿上綠色外套配搭單車褲，大晒身形及長腿，綁上馬尾出鏡的她顯得十分青春活潑，NaNa又搞鬼擺出不同甫士，微微露出纖腰，吸引fans眼球，獲fans大讚靚女。至於《Oh！珠仁君》將於明日首播，劇組公開了NaNa及李民基初次見面的預告相，NaNa用頸巾包住自己的樣貌，又避開李民基的視線，未知兩人間曾發生甚麼事。

同樣是女團出身的少女時代成員秀英，昨日亦在IG晒開工花絮相，穿上黑色連身短裙的她亦晒腿示人。

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