資深演員廖啟智去年確診患上胃癌，現正全面停工，入院接受治療。由於智叔希望將病情低調處理，所以入院後，並沒有通知朋友，他的病情曾趨嚴重，但在太太陳敏兒悉心照顧下，最近情況漸見好轉，圈中朋友才得知消息。今日下午，陳敏兒獨兒到醫院探望老公，「見佢好輕鬆，我都好佩服。」

由於疫情關係，醫院謝絕探病，所以陳敏兒今午獨自到醫院探望老公智叔，她在進入私家病房前，主動向在門外守候的傳媒交代智叔病情。穿上一身素色服裝、戴上眼鏡和口罩，束起一頭白髮的陳敏兒表示，上年12月在疫情之下，智叔因為無工開，日日去跑步，但逐漸發覺吃東西時有胃脹感覺，便去做身體檢查，報告出了確診胃癌，即時入院接受治療。

陳敏兒感恩遇上了好醫生，她說：「好好彩遇到好好嘅醫生，入院之後醫生同家人都叫佢加油，醫生仲讚佢係A+級嘅好病人，叫佢一日三餐要食多啲嘢至有氣力打仗，佢都好聽話，一日三餐，有一日智叔話『今日有鮑魚雞粥食喎！』我一睇，原來佢嗰碗係白粥，佢覺得白粥都好好味。見佢好輕鬆，我都好佩服，呢兩日有新聞出，好多人打電話問候，佢都唔接聽，因為頻頻睇訊息好攰，有人打畀我都唔接聽，大家嘅祝福我都收到。」

到大約兩點半，陳敏兒離開病房時，再交待智叔情況：「今日都好好，食到嘢！」當被問到智叔是胃癌第幾期？陳敏兒即時耍手：「唔好問呢啲嘢。」她又指疫情下探病只可逗留一小時，而兒子因為要上班的關係，間中才會到醫院探望。而她在離開醫院前，希望外界留多些空間給智叔，不要打擾他休息。

而圈中朋友得知智叔患病消息，他的跑山隊友們，便拍片為他打氣，祝他早日戰勝癌魔。周潤發是智叔跑山鐵腳，這幾年風雨不改一齊做運動，直至去年智叔病發便沒跟大隊跑山，發哥今日接受《蘋果》訪問，他對智叔患癌表示慰問：「祝智叔早日康復！」其實當年智叔幼子患上血癌病逝，太太陳敏兒一度患上抑鬱症，智叔也因為太思念兒子而一蹶不振，狀態很差，發哥一直鼓勵智叔，並邀請他一起行山做運動，精神逐漸回復，從始便愛上跑山做運動。而方中信被問到有否拍片為智叔打氣，他以短訊回覆《蘋果》：「有呀！大家都好希望智叔早日康復， 謝謝。」問到有否探望過智叔？他表示：「冇呀！唔想打擾智叔，但從朋友口中得知，智叔佢好樂觀。」

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