大陸女導演賈玲首部執導的電影《你好，李煥英》，成為大陸賀歲檔黑馬。截至今日中午上映40日，累計票房53.35億人民幣（約63.64億港元），拋離同期上映《唐人街探案3》的45億人民幣。《李煥英》已成為大陸票房史第二賣座電影，僅次於吳京自導自演《戰狼2》的56.81億人民幣。

《李煥英》的成績足已衝出國際，賈玲憑此片成為全球最賣座女導演，超越比蒂珍姬絲（Patty Jenkins）憑《神奇女俠1984》（Wonder Woman1984》，所創的全球票房約8.14億美元（63.2億港元）。單日大陸一地的票房，便足以令賈玲躍升全球第一，證明中國人的能力。不過有網民提出陰謀論，話今次是有政府在背後操作，造就賈玲贏「世界第一賣座女導演」的稱號，證明大陸平視國際，同時滿足國人的虛榮感，轉移國內的不滿壓力。

《李煥英》改編自導演2016年的同名小說作品，故事講述2001年導演賈玲的母親意外去世，她在極度悲傷中，穿越回1981年跟母親李煥英相遇，並成為閨蜜，結合一件件鎖碎小事，編織出一段母女情。

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