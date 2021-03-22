鍾培生沒有繼承祖業，反而創業搞電競，短短八年賬面身家接近三億元。他說：「爸爸仲喺公司，好多人（其他家族成員）都喺公司，我覺得如果有屬於自己（成就），說話都比較大聲啲。」鍾培生透露自幼父母管教甚嚴，12歲前每日只能打機15分鐘，撒嬌更會被體罰，「要打要跪，鐵雞毛掃都被打彎。」他亦不認同一般二世祖：「嗰班人物以類聚，唔會同我黐埋一齊，道不同不相為謀。」

曾祖父內地起學校

住萬呎豪宅的鍾培生未能想像住劏房之苦，但他說：「去東南亞創業時，由於攞投資人嘅錢，我都住得勁平，喺越南住百幾蚊晚嘅房。出差住三、四日，但長期住真係好辛苦。」鍾培生自言是積善之家，曾祖父鍾銘選在內地興建醫院、學校；而位於旺角、中大與東華三院合辦的專上學院教學大樓則以其祖父鍾江海命名；父親鍾仁偉搞過慈善攝影展，身為仁濟總理的鍾培生有時會落區做義工，他說從小媽媽教曉他一件事，「我哋唔好蝦人，但都唔可以俾人蝦，你搞我，我就十倍奉還！」

鍾培生父親鍾仁偉由鍾江海繼室秦蘭鳳所生，鍾江海於1961年創立華廈置業，70年代初上市至今，主要業務投資控股、物業投資及管理，旗下持有逾30幢物業。鍾江海另外持有怡華建築，與胞弟鍾明輝持有的益新置業，合稱「怡華益新」，60年代積極發展商廈及工廈，1967年與霍英東、何鴻燊等合作發展尖沙嘴星光行聞名，70年代更曾與長實及新地齊名。由於觀塘、柴灣及香港仔工業區，有逾半數工廈由怡華益新興建及持有，鍾江海因此被稱「工廈大王」。鍾江海家族龐大，有六個兒子、十個女兒、27個孫，其中鍾江海的三名兒子：鍾棋偉、鍾仁偉及鍾英偉現時為華廈置業執行董事，集團高層基本上也是家族成員。2000年鍾江海病逝，終年88歲。翌年，鍾江海元配林美所生女兒及孫兒，以及繼室秦蘭鳳等因爭產鬧上法庭，直至2008年才和解收場。