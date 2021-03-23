DC英雄片《正義聯盟》（Justice League）自於HBO推出導演版《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder’s Justice League）後成為熱話，更幫助HBO吸客，最新用戶數字高達1.5億。

《薩克薛達之正義聯盟》片尾留下不少伏線，最近導演薩克薛達就表示，其實自己打算開足5集，頭兩集就是《超人: 鋼鐵英雄》（Man of Steel）及《蝙蝠俠對超人: 正義曙光》（Batman v Superman），第三集是《正義聯盟》：「還有兩集《正義聯盟》要拍。」他又表示，超人女朋友Lois Lane將會是故事的重心，然而近日華納行政總裁Ann Sarnoff已開口，表示不會再拍《正義聯盟》。

另外，Disney+之Marvel劇《Falcon and the Winter Soldier》收視亦非常強勁，上星期播出的首集，成為開台以來最高收視作品，有多達170萬用戶收看。

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