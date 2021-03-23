香港電台DJ、《騷動音樂》主持閆擎昨日突然離世，終年30歲。由她負責主持的二台節目《騷動音樂》，今日只剩下拍檔波盛一人主持。香港電台第二台在社交平台上留言表示：「為了紀念這位好戰友，我們將在這個星期，播出閆擎生前最後完成的歌手訪問，同時整理她過往在《騷動音樂》主理過而又深感喜愛的環節，讓我們記住閆擎對音樂、對工作是如此充滿熱誠，也懷念她在節目中帶給我們的歡樂。」

波盛指閆擎一語成讖

節目開始時，波盛讀出一封寫給閆擎的信，他說：「我知而家嘅你係開心嘅！我諗返轉頭，當時你邀請我加入《騷動音樂》，我係拒絕，因為我有好多擔心，但你同我講完之後，我就諗同呢個肥妹仔一齊主持節目，應該幾開心......合作好舒服，嗰種默契好似與生俱來，好神奇，大家坐埋一齊，開住咪就OK，我冇後悔呢個決定。」波盛指與閆擎的合作是開心，又指雖然經常笑她身形，但閆擎從來都不介意，唯一介意的，是講她的年紀。波盛又提到記得3月2日那天，閆擎曾經百無禁忌講過，「如果因為唔健康嘅生活，有咩冬瓜豆腐，我哋就播RubberBand嘅《未來見》！」沒料到竟然一語成讖。

播梁靜茹《暖暖》懷念拍檔

為了悼念拍檔，波盛播出閆擎最喜歡的環節「有誰冠名」中的一位聽眾愛情故事，再播出閆擎生前與波盛邀請本地獨立樂隊「拾荒客」的訪問。在節目最後半小時，重溫2020年10月19日閆擎與波盛的第一集節目內容，好讓大家記住閆擎的笑聲。最後，波盛播了梁靜茹的歌曲《暖暖》送給遠方的閆擎。

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