有「美容瘦身教主」之稱的唐安麒（Angel）昨晚在社交平台報喜，她貼了一張十指緊扣的相片並留言：「我訂婚了！我與未婚夫都喜歡把戒指這樣戴，甚麼時候結婚，不會另行公佈，現在只想與支持我的朋友，分享我們的喜悅！」

今日Angel透過秘書回覆《蘋果》， 她感謝大家的關心：「想不到宣佈訂婚之後，有咁多網民留言祝賀，真係好感動，今天早上再看留言，心情感動到激動，過去一年全世界翻天覆地的變天了，慶幸上天派遣一個守護我的人照顧着我！」

Angel訂婚的消息傳出後，不少網民都留言祝福，希望她永遠幸福快樂：「恭喜！搵到一位為你遮風擋雨，有共同理念的Mr Right！要開心，珍惜每一天！」「一輩子能碰到一個你想爲他停下來的人不容易，因爲只有最好的愛情，沒有最佳的時間，開心看到你遇到最好的愛情。」Angel亦有留言再補充：「一輩子能遇見一個毫不保留對你的人，是一種福氣。在狂風暴雨時，他站在你的身前，為你遮風擋雨。在無人陪伴時，他總跟在你的身後，傾聽你的心聲。別人都關心你飛得高不高，只有他擔心你累不累。別人只要求你事事完美，只有他在意你的心情。不要弄丟一個對你好的人，不要辜負一顆真誠待你的心。」

Angel在2003年與拍拖5年的台灣男友錢宗龍結婚，在2006年誕下女兒，不過這段婚姻只維持了10年便離異，但兩人仍然保持良好關係，Angel曾經在FB出post表示與前夫還是一家人，他永遠都是女兒的爸爸，自己也永遠是女兒的媽媽，上一代不能繼續相處，並不代表要下一代承受着苦楚，她認為沒有必要讓小孩失去完整的家庭。

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