資深演員廖啟智患上胃癌，正入院接受治療，太太陳敏兒今日到醫院照顧他。智叔去年確診患胃癌後，已全面停工，而他證實患癌前，於去年中有參與電影版《尋秦記》拍攝，與電視劇版一樣，飾演烏有博士。

同樣有份拍電影版《尋秦記》的鄧一君，今日接受《蘋果》訪問，得悉智叔患病時，他十分關心︰「聽到呢個消息當然唔開心，其實我同智叔唔係好熟，我連佢電話都冇，希望佢快啲好返。」自言細細個看智叔演戲睇都大的鄧一君，談及去年跟智叔拍攝時的情況，他說︰「舊年5、6月我哋喺深圳拍戲，當時見智叔完全冇異樣，精神仲好好。」

鄧一君、智叔和古天樂都是跟電視劇版本在電影版中演現代人，至於鄧一君和智叔有否對手戲？他說︰「唔算多，我同智叔同場戲好少，反而古仔就同佢最多對手戲。」談到當時拍攝環境，鄧一君表示︰「我哋喺深圳拍廠景，多數係夜晚開工，所以唔係好熱，唔算辛苦，拍得都幾輕鬆。」

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