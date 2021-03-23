泰國爆笑電影《呃Love天團》（The Con-Heartist），在港開畫後口碑不俗，片中兩位型男納德克（Barry）和提迪（Bank），近日接受《蘋果》越洋訪問，大談近況及拍攝趣事。

混血男神Barry與泰片《大佬可以退貨嗎？》女主角Yaya是當地娛圈的金童玉女，兩人多年前拍劇撻着，如今在影視界各有成績，還以情侶檔接拍沐浴露產品廣告。Barry是泰版《來自星星的你》的男主角，對於近年成功吸納了更多海外fans，他有意進軍海外市場，認為跟外國人合作充滿挑戰性，希望能夠實現夢想。戲路方面，Barry很佩服動作影星，他有看過成龍的《火拼時速》（Rush Hour），希望自己身手能像對方般呈現在電影之內。

不過疫情近年影響全球，Barry與拍檔們無法到外地宣傳新片《呃Love天團》，對於片中亦有加入疫情的相關情節，問到生活有沒有起了很大變化？Barry回答：「對我來說，似乎沒有像其他人般產生很大變化。我很幸運，仍然有工開，仍然每星期有四天拍攝電視劇， 但全體工作人員為安全卻做好預防措施，大家也很注重防疫方面，例如勤洗手、戴口罩等。我認為這種情況會對失業的人產生重大影響，但希望他們不要灰心，情況相信早日會轉好的。」

《呃Love天團》集合搞笑與愛情內容，Barry與女主角平采娜合作愉快，並透露拍攝期間的氣氛融洽，片場充滿了笑聲，更有惡作劇及鬧出不少笑話，形容比起電影中的內容更加有趣。

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