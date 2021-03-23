組合MIRROR今年成軍2周年，日前宣佈將於5月6至8日在九展開騷，演唱會暫定3場，門票將於3月25日公開發售，在武漢肺炎疫情下，場館只能開放一半入座率，相信會掀起搶飛潮。今日隊長楊樂文（Lokman）和成員柳應廷（Jer）在銅鑼灣出席活動時表示，對開騷期待又興奮，今次會更多作品表演，可以滿足fans，Lokman說：「好耐冇公開表演，好技癢，會encore再encore，唔捨得。」他們祈求門票開賣日網絡不要癱瘓，更希望炒賣門票的人可以手下留情：「大家都買到飛，想賺快錢嘅人手下留情。」阿Jer亦求放過：「希望唔好搞我哋啦！一半入座率，飛數已經唔多。」

雖然演唱會門票未正式開賣，但2人已收到不少電話，欠落周身飛債，他們也嘆只得極少量揸手，Lokman笑指可能到時要賣慘情牌，他們希望可加場。問到演出時會否赤膊上陣？Lokman說：「多少都會有，露吓手臂，未收到正式通知，但會裝備定自己。」阿Jer亦會先操弗。

林愷鈴「釣魚」出事

同場的林愷鈴近日因工作和趕功課太疲累，竟在書枱上舂眼瞓到紙板上，鎅損額頭，驚現小疤痕，她說：「我咁後生整親應該唔會有疤痕，呢個都係青春一部份，不過似乎好得比較慢，依家化妝技巧咁勁，唔擔心。」她又表示日後會盡量小心，避免在睡眠不足下做危險動作：「最初鎅傷時都冇流血，做做吓功課就滴血，好彩冇滴落啲功課到，不過就嚇親媽咪。」

另外，蔡穎恩（Evelyn）近日轉投新經理人公司，在疫下甚少公開露面，今日表現非常興奮：「好耐冇公開講嘢，過去4年自己handle自己唔太叻，突破唔到自己，未來想做多啲幕前拍戲、主持，多元化啲，新公司實力強大，已經幫我搵到工作，等公司安排。」Evelyn在疫情下工作量大減，但慶幸收入還好，不過大部份金錢用作買防疫物資，又笑說：「反而冇咩買衫，買口罩喺屋企襯下睡衣。」她的男友去年10月到內地工作至今還沒有見面：「講起都好掛住佢。」雖然分隔兩地，但2人愛情長跑8年，不擔心情變：「反而男友擔心我跟人走，對我冇信心。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！