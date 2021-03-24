在韓國發展的41歲日本女星藤田小百合，去年11月在IG宣佈接受了人工受孕，在未婚懷孕的情況下誕下一子。藤田小百合生B後不時於IG晒混血B的新照，近日她演出節目時，就透露一開始是瞞住父親陀B。

有心理準備隱退

於昨日播出的節目《屋塔房的問題兒童們》中，藤田小百合榮升媽咪後首次公開見觀眾，她坦言懷孕時有擔心過外界無法接受她的決定：「做好退出演藝圈的覺悟。」就連朋友都勸她不要公開是接受捐精生子一事，不過她不想對孩子說謊，因此決定公開真相。

一擊即中高齡受孕

藤田小百合原以為自己已經高齡不容易受孕，卻幸運地一次就中了，她有向媽媽分享喜悅，反而不敢告訴父親，至懷孕5個月時，媽媽才寫信告訴父親藤田小百合懷孕一事，而父親當時淡然地回應：「無所謂。」只希望藤田小百合可以平安生B。

演出人氣育兒節目

藤田小百合當時瞞住外界懷孕一事，更一直如常工作，至陀B 8個月才停工。而藤田小百合亦落實加盟人氣育兒節目《超人回來了》，節目組昨日表示：「我們節目標題『超人』的意思是孩子出生之後看到的第一個英雄，藤田小百合如今也正式進入了養育孩子的超人行列，不久之後將透過節目公開藤田小百合母子的日常。」

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