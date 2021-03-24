自2019年發生了逆權運動，無綫新聞在處理社會運動的新聞的手法，多次被指報道偏頗，攻擊及抹黑示威者，結果成為網民的狙擊對象，觀眾留言嗌罷看，但無論坊間的聲音如何熾熱，無綫高層不單當「聽唔到」，甚至不准員工公開表態，結果有人選擇離場，留低的，亦不代表認同，目的只為希望謹守崗位，監督社會的職責。

在2017年由大台記者「升呢」做大台主播的王俊彥，原來昨晚是他最後一晚在報告晚間新聞，在臨別秋波之際，他哽咽地說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」其後他在IG發長文，對於這個工作了多年地方，見證着他的興衰，經歷了不少人和事，體會到荒誕背後，原來無可救藥。回想當日第一次踏上無綫新聞車，王俊彥的心情莫名興奮，皆因「無綫新聞」四字令他有自豪感，但又有誰會想到一天，新聞車要用白布作遮掩，咪牌要拆掉來躲避：「我這年代或以前讀新聞系的，誰不向『無綫新聞』這目標進發？誰不為『無綫新聞』實習機會，跟同學爭個頭崩額裂？30多人爭一席位，說是波譎雲詭也不誇張，卻恐怕只成逸事。」

王俊彥還說當年申請當實習記者的時候，因為回答一條「嚴肅」問題時露出笑容而落選，經過多年的洗禮，終於能踏進電視城，可惜這個「嚴肅」背後，又是另一個故事，經歷了無稽的人和事日日碰面、夜夜上演，是折磨，雖然多年後從前線轉到主播枱上，即使崗位轉變，但不代表轉了角色：「明瞭荒誕背後，原來無可救藥。這裏太易令人迷失，令人忘記本質，像漩渦。當靈魂被奪去，只剩機械人般的身軀，就連死去也沒發覺。」

王俊彥不諱言2019年是最深刻一年，至今仍然記憶猶新，如同昨日發生一樣：「行政長官於6月16日，晚上8點29分的道歉聲明，當刻『飛紙仔』入廠一幕，永記於心。新聞稿到此刻仍在案頭，似是廣島原爆後『消失者身影』，乃死亡的鐵證。」他還借用前港督彭定康在1997年臨行前與中方官員談話，當時他以勞斯萊斯比喻香港，「Hong Kong was like a Rolls-Royce. All you had to do was to take charge of the ignition key, get in, turn on the engine. And the car would go. 」他續說：「今天，勞斯．萊斯大概換成了恆馳。不幸，也是這裏的倒影，可悲，返魂乏術。」

最後他感謝過往曾經合作過的拍擋：「沒有各人，沒有本人的故仔。如有遺漏還請見諒；如曾出言不遜、工作過失，謹此致歉。不捨的只有這裏曾經拼搏的戰友、摯友；想着的是這份工作的刺激；掛念的是咬文嚼字的執着。難題是，時光未許倒流。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！