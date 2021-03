自2019年發生了逆權運動,無綫新聞在處理社會運動的新聞的手法,多次被指報道偏頗,攻擊及抹黑示威者,結果成為網民的狙擊對象,觀眾留言嗌罷看,但無論坊間的聲音如何熾熱,無綫高層不單當「聽唔到」,甚至不准員工公開表態,結果有人選擇離場,留低的,亦不代表認同,目的只為希望謹守崗位,監督社會的職責。

在2017年由大台記者「升呢」做大台主播的王俊彥,原來昨晚是他最後一晚在報告晚間新聞,在臨別秋波之際,他哽咽地說:「今次係最後一次為大家報道新聞,香港人珍重,Goodbye!」其後他在IG發長文,對於這個工作了多年地方,見證着他的興衰,經歷了不少人和事,體會到荒誕背後,原來無可救藥。回想當日第一次踏上無綫新聞車,王俊彥的心情莫名興奮,皆因「無綫新聞」四字令他有自豪感,但又有誰會想到一天,新聞車要用白布作遮掩,咪牌要拆掉來躲避:「我這年代或以前讀新聞系的,誰不向『無綫新聞』這目標進發?誰不為『無綫新聞』實習機會,跟同學爭個頭崩額裂?30多人爭一席位,說是波譎雲詭也不誇張,卻恐怕只成逸事。」

王俊彥還說當年申請當實習記者的時候,因為回答一條「嚴肅」問題時露出笑容而落選,經過多年的洗禮,終於能踏進電視城,可惜這個「嚴肅」背後,又是另一個故事,經歷了無稽的人和事日日碰面、夜夜上演,是折磨,雖然多年後從前線轉到主播枱上,即使崗位轉變,但不代表轉了角色:「明瞭荒誕背後,原來無可救藥。這裏太易令人迷失,令人忘記本質,像漩渦。當靈魂被奪去,只剩機械人般的身軀,就連死去也沒發覺。」

王俊彥不諱言2019年是最深刻一年,至今仍然記憶猶新,如同昨日發生一樣:「行政長官於6月16日,晚上8點29分的道歉聲明,當刻『飛紙仔』入廠一幕,永記於心。新聞稿到此刻仍在案頭,似是廣島原爆後『消失者身影』,乃死亡的鐵證。」他還借用前港督彭定康在1997年臨行前與中方官員談話,當時他以勞斯萊斯比喻香港,「Hong Kong was like a Rolls-Royce. All you had to do was to take charge of the ignition key, get in, turn on the engine. And the car would go. 」他續說:「今天,勞斯.萊斯大概換成了恆馳。不幸,也是這裏的倒影,可悲,返魂乏術。」

最後他感謝過往曾經合作過的拍擋:「沒有各人,沒有本人的故仔。如有遺漏還請見諒;如曾出言不遜、工作過失,謹此致歉。不捨的只有這裏曾經拼搏的戰友、摯友;想着的是這份工作的刺激;掛念的是咬文嚼字的執着。難題是,時光未許倒流。」

