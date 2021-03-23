鞏俐1989年接演張藝謀開拍的《菊豆》，我和幾位行家去大陸探班，這時開始認識鞏俐，她的身上散發一種東方韻味，有氣質、個性直爽、待人真誠，性格特別倔強，講求原則。當時她和張藝謀已在熱戀中，我在拍攝現場再與老謀子見面，發現他對鞏俐十分深情，目光極少離開她，而且看着她就會笑，當時我還笑言：「張導，你真是很愛鞏俐！」他聽了並無否認，只是不好意思笑一笑。

屬意王祖賢演出

香港觀眾對鞏俐有較深印象，應該是她與周星馳拍1993年版《唐伯虎點秋香》這部經典喜劇，當年上映以4,017萬票房成為1993年香港電影年度票房冠軍。這部戲讓鞏俐在港知名度大增，只不過看完這部戲，你會發現鞏俐其實不適合演搞笑版的秋香，而事實上星仔最初是想請王祖賢做這角色，因祖賢在《東成西就》表現好有喜劇感，他和導演李力持都認為王祖賢更能勝任秋香一角，只可惜祖賢沒有檔期推掉，永盛公司老闆就提議用鞏俐。

可惜鞏俐與該片是格格不入，因整部戲充滿星仔那種無厘頭的風格，鞏俐完全融入不到星爺的風格當中，放不開，演得讓人難為情，更無法接受在劇中裝瘋扮傻，所以整部片出來，就只有秋香一個人是正常，觀眾說鞏俐把秋香演得太矜持、太高貴、太端莊，看起來與其他角色格格不入。

後悔羞澀演秋香

星仔有努力勸說她，戲中一場唐伯虎經典的敲碗歌，只有鞏俐的頭髮沒豎起，當時鞏俐還沒習慣香港演員的風格，要瘋瘋癲癲的自毀形象，可是鞏俐就是放不開去演。多年後，有次在香港與她提及這部戲，鞏俐說：「演這部戲時，我還很年輕，很多東西沒法體會，當時我也不太懂喜劇技巧。周星馳是那麼好的喜劇演員和導演，我也是有點後悔為甚麼當時沒有真的去靠近那種表演方式。」

我與張藝謀於1987年已認識，這年他來港宣傳《紅高粱》時，第一次見他，其膚色黑黑實實，真的有點像農民，難以想像他的導演才華這麼高。我和一位行家約他在一間茶餐廳訪問，做完訪問我埋單後，他告訴我想去看一部電影，我查一下報章，發現他要看的影片只有灣仔影藝戲院放映，由於他不熟悉香港，身上又沒有港幣，我只好在九龍陪他坐的士去灣仔影藝戲院，付車費後，再幫他買戲票，送了他入場，我才離開，然後再通知宣傳人員在散場後去戲院接回他。

背負第三者惡名

張藝謀待人親和，處事低調，他和鞏俐因合作《紅高粱》相戀，當時鞏俐父母知道女兒與有婦之夫在一起，氣得從濟南到北京痛罵女兒為何要當第三者，面對父母壓力，她只是對雙親不斷流淚，沒有辯解，但想與張藝謀在一起的決心卻很堅定，雙親知道女兒一旦決定了的事很難改變，也拿她沒辦法，只好離開。後來張導為鞏俐離婚，承受外界最嚴厲的謾罵聲，無論承受多少的反對意見和社會壓力，他都沒屈服，堅決離婚，要光明正大與鞏俐在一起。

1993年他倆又合作拍電影《活着》，我去天津探班，看到他倆的恩愛和默契，談到對方就會發出害羞的笑容，當他倆見到香港傳媒專程來探班即熱情招待，在拍攝場地我想去洗手間，張藝謀就叫鞏俐陪我一起去。當時她帶我去到一間像茅房的地方，裏面有兩排沒遮沒掩的洞，鞏俐隨意就蹲在其中一個洞小便，她見我沒動靜就問我：「你不是說要上廁所嗎？還站住做甚麼？」我說：「門都沒有，你對住我，我對住你，怎樣可以啊！」她感到奇怪說：「我們每個人都是這樣啦！怎麼會不好意思！」她迅速解決完，見我完全沒動靜，她沒好氣微微笑說：「我出去幫你把風，你一個人上完廁所就出來啦！」

恨奪康城影后

1994年《活着》入圍第47屆康城影展競賽部份，鞏俐去康城出席頒獎禮，這年我也去當地採訪，發現鞏俐爭取時間在名店血拼，張導避不出席，相信因影片題材涉及國共內戰、大躍進、文革動盪時代為背景有關，這部片一直被大陸禁映，但康城影展卻頒評委會大獎、最佳男演員獎（葛優）及天主教人道主義精神3個獎，可惜鞏俐落選。頒獎禮前夕曾跟她聊天，她告訴我1992年憑《秋菊打官司》獲得第49屆威尼斯影后，如果再拿下康城影后，她會知足。

鞏俐雖然在國際上獲獎無數，但至今卻一直沒在康城封后，不過她很喜歡法國文化，2010年與前英美煙草公司香港總裁黃和祥離婚後，有一段長時間她在法國定居，2019年更嫁給法國「世界電子音樂之父」Jean Michel Jarre，婚後老公很愛她，能每天給鞏俐驚喜，把她當成公主般對待，讓她每日都活在幸福中。

當年鞏俐和張藝謀沒有修成正果，結為夫妻，1995年鞏俐拍完《搖啊搖，搖到外婆橋》最後一個鏡頭後，張藝謀宣佈與鞏俐8年的戀情結束，我覺得幾可惜，當時他們非常恩愛。為何最終張藝謀卻沒有娶鞏俐呢？當時我是聽到女方曾多次向男方詢問婚期，又希望一起離開大陸去外國發展，但男方解釋因與前妻所生的女兒太小，不想傷害女兒，暫時無意再婚，但鞏俐年復年等待，終於死心要跟他分手。

其實當年不少紳商名流和大明星追求鞏俐，但鞏俐是追求真愛的女人，金錢是打不動她的，她是愛才多過愛錢，當年她跟人夫張藝謀拍拖時，她各方面條件都比張藝謀強，但她就是深愛這個男人，甚麼也不管，但後期鞏俐發現與對方理念越來越不同，開始爭吵次數頻密，她主動提出分手，這次對張藝謀打擊很大，而鞏俐則離開大陸去外地發展。

漏夜召馮紹峰開工

鞏俐是一位好專業演員，她很討厭開工前，沒有完整劇本或拍攝期經常改動劇本的陋習，記得2014年她與郭富城、馮紹峰接演《西遊記之孫悟空三打白骨精》，我曾經去過無錫探班。當時天氣很冷，每日演員開工化妝連拍攝時間都超過10個小時，鞏俐也是一樣，而且這個時候請她拍戲，她要求簽約時劇本夾在合約內，換言之未經她同意，不可以隨便改劇本，我在拍攝現場發現鞏俐每場戲也跟導演認真研究對白，向導演提供不少意見。

有晚她和馮紹峰拍到凌晨約1時左右收工，當她在化妝間卸妝時突然靈機一觸，覺得要加一個鏡頭，她和導演鄭保瑞商量立刻補拍，但我所見導演當時有些為難，因為馮紹峰已火速返回酒店，天寒地凍要求他再回廠開工實在開不了口，結果鞏俐親自打給馮紹峰，見鞏俐溫柔細語向對方講解一番後就掛線跟導演說：「他答應現在回廠開工，導演快準備。」我敢說若不是鞏俐軟硬兼施，換了別人，馮紹峰肯定回對方：「明天請早！」因為全組人員都開了一日工實在是好累，自然想收工返酒店休息，但面對鞏俐這種對電影充滿熱誠的大姐大級演員，又有誰敢開口說不。

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